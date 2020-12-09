Долгострой в Барнауле поделят на две части, чтобы ускорить сдачу объекта

Очередное заседание по вопросу долгостроя на Ленина, 195а, прошло в Барнауле. Готовность дома планируют обеспечить до конца года.

Представитель застройщика рассказал, что в работах участвуют не менее 55 человек. Для того чтобы ускорить сдачу объекта, было принято решение разделить его на две очереди.

"Так, к концу декабря, по словам застройщика, планируется ввести третью и четвертую блок-секции жилой части дома, подземную автопарковку – позже. При этом работы на второй очереди объекта также ведутся – начато устройство кровли подземной автопарковки", – пишет пресс-служба мэрии.

Отмечается, что готовность дома планируют обеспечить до конца 2020 года, но пакет необходимых документов будет готов не раньше начала следующего.

Напомним, что на предыдущем заседании представитель застройщика говорил о том, что до 10 ноября в третью блок-секцию подадут отопление, а в четвертой блок-секции ведутся работы по стяжке полов, через неделю пройдет установка батарей, а к концу месяца завершат остекление.