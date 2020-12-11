В Алтайском крае транспортное предприятие закрыли из-за уставшего водителя

Судебные приставы приостановили деятельность ООО "Автотрансервис", которое занимается перевозкой пассажиров из Барнаула в Алейск. Фирме запретили работать в течение четырех дней.
Как сообщает пресс-центр региональной службы судебных приставов, причиной стало нарушение законодательства, выразившееся в несоблюдении режима рабочего времени и отдыха водителя, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту Барнаул – Алейск.
Приставы подчеркивают, что по закону нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. Шофер предприятия работал дольше, что "создало угрозу жизни и здоровью граждан".
Руководству предприятия вынесли предупреждение об административной ответственности.
Ранее amic.ru сообщал, что судебные приставы изъяли у одного из должников по исполнительному производству элитный внедорожник.
Комментарии
Барнаул Алейск. 120 км
3 часа при средней скорости 40 км в час. Кто устал. Непонятно.
Ну и что добились этим? Ну приостановили они деятельность легального перевозчика, который все равно соблюдал нормативы и платил налоги в бюджет. Чиновники показухой занимаются, якобы о людях заботятся, а на самом деле...
Свято место пусто не бывает и появятся нелегалы-перевозчики, у которых вообще не будет ответственности и налоги платить не будут!
Приставы подчеркивают, что по закону нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю.
Пусть эти правоведы проверят городских автобусников и ГЭТ.
"Шофер предприятия работал дольше". Дольше это сколько - 41 час?