В Алтайском крае транспортное предприятие закрыли из-за уставшего водителя

Судебные приставы приостановили деятельность ООО "Автотрансервис", которое занимается перевозкой пассажиров из Барнаула в Алейск. Фирме запретили работать в течение четырех дней.

Как сообщает пресс-центр региональной службы судебных приставов, причиной стало нарушение законодательства, выразившееся в несоблюдении режима рабочего времени и отдыха водителя, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту Барнаул – Алейск.

Приставы подчеркивают, что по закону нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. Шофер предприятия работал дольше, что "создало угрозу жизни и здоровью граждан".

Руководству предприятия вынесли предупреждение об административной ответственности.

Ранее amic.ru сообщал, что судебные приставы изъяли у одного из должников по исполнительному производству элитный внедорожник.