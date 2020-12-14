В "Горэлектротрансе" объяснили планы работы без кондукторов в Барнауле

Представители барнаульского МУП "Горэлектротранс" рассматривают возможность работы без кондукторов, но для отдельных вагонов на малозагруженных маршрутах, сообщает мэрия краевой столицы.

"На предприятии сложился дефицит кондукторов по причине временной нетрудоспособности и наличия свободных вакансий, — уточнили в городской администрации. — Согласно примерам работы электротранспорта в других городах, работа водителя без кондуктора на линии может быть организована избирательно, в отдельных вагонах на малозагруженных маршрутах и только в определенный временной промежуток".

Вместе с тем директор предприятия Николай Петряшин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что соответствующее решение уже принято. По его словам, сейчас электротранспорт работает в штатном режиме.

Ранее amic.ru писал, что в сентябре координационный совет по ценообразованию рекомендовал администрации города повысить плату за проезд. Перевозчики аргументируют это тем, что из-за пандемии пассажиропоток упал, снизилась выручка.

В этой связи рекомендовано повысить плату за проезд в автобусах и электротранспорте до 26 рублей (сейчас 23), а в маршрутных такси – до 28 рублей (сейчас 25). Кроме того, на муниципальном электротранспорте власти планируют отменить безлимитный проездной.

В начале декабря главе Барнаула Вячеславу Франку предложили отложить повышение тарифа на проезд в общественном транспорте на время пандемии коронавируса. С такой инициативой выступило региональное отделение партии "За Правду".