Экс-главврач построил забор на деньги алтайской больницы

СУ СКР по Республике Алтай подозревает бывшего главврача Онгудайской районной больницы в присвоении средств. По версии следователей, экс-руководитель медучреждения похитил деньги для строительства забора на своем участке в селе Хабаровка.

Как пишет пресс-служба ведомства, по предварительным данным, летом 2018 года врач использовал свое служебное положение и похитил 59 тысяч рублей из бюджета больницы, на которые он купил стройматериалы для ограждения своего земельного участка и возведения постройки.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного виновному имущества, совершенное лицом с использованием служебного положения"). Следствие продолжается.