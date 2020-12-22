Женщина погибла после опрокидывания иномарки в Горном Алтае

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай / 04.мвд.рф

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Онгудайском районе днем 21 декабря. Как уточняет пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай, легковое авто опрокинулось на 725-м километре Чуйского тракта.

"Предварительно установлено, что 50-летний житель Горно-Алтайска, управляя автомобилем Peugeot 307, двигаясь со стороны с. Кош-Агач в направлении с. Онгудай, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в полиции.

В результате аварии до приезда скорой погибла 46-летняя пассажирка. Также в районную больницу с травмами доставили водителя, который был трезвым, и 74-летнего пассажира. Госпитализация им не потребовалась. Сейчас полицейские проводят проверку.