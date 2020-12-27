В Горно-Алтайске ввели режим повышенной готовности из-за морозов

Горно-Алтайск пополнил список сибирских городов, в которых ввели режим повышенной готовности в связи с наступлением морозов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Объектам экономики города рекомендовано составить графики ответственных лиц и дежурных аварийных бригад, – уточнили в городской администрации. – В случае возникновения аварийных ситуаций жители Горно-Алтайска могут позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 2-24-35".

Звонки от населения принимают в круглосуточном режиме. Информацию о проблемных ситуациях незамедлительно передают в ответственные службы.

Ранее amic.ru писал, что режим повышенной готовности ввели в Барнауле и Бийске. Особый режим в столице Алтайского края будет действовать с 26 декабря 2020 года по 11 января 2021-го.