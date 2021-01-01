Такой день. Выброшенные елки, "Трезвая пробежка" и Андреева на Телецком озере

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 1 января. Без коронавируса.

Синоптики рассказали, какая погода будет в январе в Алтайском крае. Второй зимний месяц ожидается немного холоднее обычного, особенно первая декада. А вот осадков выпадет меньше нормы.

Барнаульцы в первый день нового года активно стали жаловаться на торговцев, которые массово начали выкидывать ненужные елки. Деревья не удалось продать накануне, после чего они потеряли для предпринимателей всякую ценность.

В Барнауле, несмотря на сильный утренний мороз, все-таки прошла уже четвертая про счету "Трезвая пробежка". Сторонники активного образа жизни преодолели 2021 м по кольцевому маршруту в центре города.

Известная телеведущая Екатерина Андреева встретила Новый год в горах Алтая. Она выбрала для этого Телецкое озеро. "Если бы не этот год, я не узнала бы, что пить колючий, обжигающий, чистейший хрустальный снег из хрустального бокала на Алтае – это круче, чем Dom Perignon", – написала у себя в Instagram Андреева.

Трагедия произошла в селе Верх-Марушка Целинного района. В результате пожара в новогоднюю ночь погибли три человека. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.