Барнаульский экипаж ДПС спас замерзающего водителя грузовика

В Барнауле сотрудники ДПС помогли водителям, замерзающим в неисправном автомобиле. По информации регионального ГУ МВД, лейтенанты полиции Вячеслав Ануркин и Павел Ожерельев патрулировали город и в районе Речного вокзала обнаружили неисправный грузовик.

Водитель и его напарник не смогли самостоятельно отремонтировать автомобиль, чтобы завести и согреться. В результате одному из водителей потребовалась помощь – он получил обморожение пальцев рук.

Инспекторы ДПС предложили мужчинам пересесть в патрульный автомобиль, чтобы они могли согреться. После этого остановили попутное транспортное средство, которое отбуксировало неисправный грузовик до ближайшей станции технического обслуживания, а граждан – к пункту обогрева.

Ранее сотрудники ГИБДД помогли водителю отогреть замерзшую на трассе в Рубцовском районе фуру. Чтобы завести автомобиль, потребовалось сразу две тепловые пушки.