Иномарка перевернулась на Чуйском тракте и снесла забор

Фото: МВД по Республике Алтай

Мужчина пострадал в ДТП на 515-м километре Чуйского тракта, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. Авария произошла ночью 19 января в Шебалинском районе.

По предварительной информации правоохранителей, 29-летний водитель Nissan Cefiro Еxcimo не справился с управлением, допустив съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на забор дома в селе Черга.

Автомобиль перевернулся на крышу. В результате травмы получил 29-летний пассажир. Ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. В частности, полицейские установили, что автолюбитель в момент аварии был трезвым.