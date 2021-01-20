Такой день. Выросший прожиточный минимум в Алтайском крае и упавший рейтинг Томенко

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 20 января.

Установлена величина прожиточного минимума за третий квартал 2020 года – это в среднем 10 493 рубля, что на 0,3% больше по сравнению со вторым. Для трудоспособных граждан в Алтайском крае прожиточный минимум составил 11 202 рубля, для пенсионеров – 8968 рублей и 10 628 рублей – для детей.

Барнаул выиграл в номинации "Лучший торговый город" по итогам конкурса "Торговля России 2020". Диплом победителя подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Вместе с Барнаулом главную награду в номинации вручили Екатеринбургу и Зеленограду.

Губернатор Алтайского края занял 45-е место из 85 в медиарейтинге глав российских регионов по результатам деятельности за 2020 год. В сравнении с прошлым годом Виктор Томенко в общероссийском рейтинге опустился на девять позиций, а в сибирском – на две.

Алтайские власти передумали продавать бийский автовокзал, где хотели возвести ТРЦ. Здание больше не значится в перечне объектов краевой казны, которые подлежат полной приватизации в 2020-2021 годах, уточнили в управлении по имущественным отношениям региона.

В Тогульском районе корова напала на детскую коляску с малолетней девочкой и нанесла ей увечья. Мать ребенка обратилась в прокуратуру. В результате хозяин животного выплатил компенсацию морального вреда ребенку в размере 10 тысяч рублей.

Алтайский край возглавил рейтинг регионов Сибири по смертности от коронавируса. Именно здесь по состоянию на ноябрь 2020 года зафиксировали наибольшую долю летальных исходов, которая составила 28,1%.

Петиция в защиту врача, которого активно травят в соцсетях из-за смерти годовалой Вари Голошубовой в КГБУЗ "Советская ЦРБ", появилась на сайте change.org. Составитель петиции подчеркнул, что правоохранительные органы и медицинское сообщество дадут верную квалификацию действиям медика. Он призвал публично не осуждать сотрудника больницы, так как его вина в настоящий момент не доказана.