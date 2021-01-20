Появилась петиция в защиту алтайского врача после смерти Вари Голошубовой

Петиция в защиту врача, которого активно травят в соцсетях из-за смерти годовалой Вари Голошубовой в КГБУЗ "Советская ЦРБ", появилась на сайте change.org.

"Доктор, проводивший "вслепую" манипуляции, не был обезопасен от осложнений, прописанных в медицинской литературе. Отсутствие медицинской грамотности у населения повлекло за собой общественную травлю доктора в Сети с привлечением СМИ, – утверждает автор обращения. – Высококвалифицированный, опытный специалист, проработавший более 30-ти лет в Советской ЦРБ, неоднократно спасавший жизни как взрослого, так и детского населения, не заслуживает подобного отношения и тех слов в свой адрес, что пишут в интернете, из-за однократного стечения обстоятельств, не связанного с его профессиональными качествами".

Составитель петиции подчеркнул, что правоохранительные органы и медицинское сообщество дадут верную квалификацию действиям медика. Он призвал публично не осуждать медика, так как его вина в настоящий момент не доказана.

За четыре дня петицию подписали более 100 человек.

Как уже сообщал amic.ru, семья Вари живет в Якутии. В новогодние каникулы Голошубовы гостили у родственников в Советском районе.

Трагедия произошла 11 января. Утром того дня малышка опрокинула на себя стакан с кипятком. Девочку госпитализировали в Советскую ЦРБ. Через несколько часов она погибла в реанимации.

По словам мамы девочки, Регины Голошубовой, согласно заключению судмедэкспертизы, малышке проткнули легкое во время установки катетера в подключичную вену. По данным обстоятельствам следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности").

Министерство здравоохранения Алтайского края выразило соболезнования семье Вари и заявило, что по данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, а виновные понесут наказание.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову организовать и провести комплексную проверку Советской ЦРБ, а также привлечь к этому процессу районные власти.