Британцев поразили юные сибиряки, закаливающиеся при -25 градусах

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о детском саду в Красноярске, в котором воспитанники в рамках учебной программы занимаются закаливанием. Читатели издания восхитились характером юных сибиряков.

Как говорится в материале, закаливание помогает профилактике различных инфекций, а также укрепляет иммунитет. В статье отмечается, что занятия в саду отменяются лишь в том случае, если температура опускается ниже 25 градусов мороза.

Читатели в комментариях восхитились юными красноярцами. "Мы должны сделать это с нашим "поколением снежинок"; "Безусловно, упражнение на формирование характера"; "Я думаю, это гениально"; "За этим стоит очень хорошая наука – берегись, Запад"; "Это должно быть обязательным во всем мире!" – пишут британцы.