Дмитрий Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети

Бывший президент и премьер-министр РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что отключение России от глобальной сети возможно, если "у кого-то совсем снесет голову". Его слова приводит "Интерфакс".
"Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", – заявил чиновник.
По его словам, на случай глобального отключения от интернета у России уже есть план действий и технологически для этого все готово. Однако, как отмечает Медведев, "это непросто и этого бы очень не хотелось". Кроме того, признаков, что это может произойти, пока нет, заверил зампред Совбеза.
Комментарии
Если нам кто и отключит интернет, то 100% это будет дряхлый обнулённый карлик.
то материться в инете нельзя, во вообще отключат, да хай с ним....
Не припомню чтобы запад угрожал отключением интернета. Наоборот Илон Маск говорил что скоро будет неограниченный интернет даже для племен Тумба-Юмба. Если кто знает скиньте ссылку на угрозу запада
Телегу уже отключали
Тупость, глупость и паранойя. Вот основные характеристики последнего поколения совков находящихся у власти. Какими они были в 70-х такими они остались и в 21 веке. Убожество.
ни кто ни когда не отключит интернет !!!
вызов принят
если это делается чтобы заткнуть "не согласных" то это дохлый номер. в 17-ом году интернета не было, а информация у людей была.
Несет какой то бред. На большее он не способен
в 1991 инета тоже не было, а совок все равно крякнул
Это амика что ли не будет?
в 1991 инета тоже не было
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Ещё и как был! Даже модемы были. Правда в совке об это даже не слышали.
Все в ру-туб!!!
А как там на счёт покупки всех прав на демонстрацию советских фильмов и мультфильмов, и музыки вплоть до гимна иностранными лицами, и что через две недели мы уже не сможем ни посмотреть ни прослушать то что наши предки создавали???!!!
Дмитрий Медведев считает, что отключение России от глобальной сети возможно, если "у кого-то совсем снесет голову"
а с грефом то дам посоветовался, а то у того большинство сервисов на гугл завязано...