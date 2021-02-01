Дмитрий Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети

Бывший президент и премьер-министр РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что отключение России от глобальной сети возможно, если "у кого-то совсем снесет голову". Его слова приводит "Интерфакс".

"Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", – заявил чиновник.

По его словам, на случай глобального отключения от интернета у России уже есть план действий и технологически для этого все готово. Однако, как отмечает Медведев, "это непросто и этого бы очень не хотелось". Кроме того, признаков, что это может произойти, пока нет, заверил зампред Совбеза.