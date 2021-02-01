"Из подворотни лаять не буду". Последнее интервью Александра Назарчука

1 февраля 2021 года умер Александр Назарчук, легендарный политик Алтайского края, экс-председатель краевого Совета народных депутатов, экс-министр сельского хозяйства России. По предварительной версии, причиной смерти стала утечка газа в его доме.

Александр Назарчук не боялся спорить ни с губернаторами, на равных общался и с Борисом Ельциным. "Из подворотни лаять не буду, но свое мнение имею", – говорил он о себе. К нему никогда не относились однозначно, и он никого не оставлял к себе равнодушным.

Весной 2020 года amic.ru побывал в гостях у Александра Григорьевича. Мы вместе пели, шутили и вспоминали. Кажется, это было его последнее интервью. Мы почти не говорили о политике (хотя поговорить было о чем). Мы постарались показать Назарчука таким, каким его знают далеко не все.

Пусть земля будет пухом.

Редакция amic.ru выражает соболезнования близким и родным Александра Григорьевича.

Александр Назарчук родился 6 августа 1939 года в селе Романово Алтайского края. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "агроном". Имел ученую степень кандидата биологических наук.



В 1990-1993 гг. был народным депутатом РСФСР. Входил в состав Комитета Верховного Совета по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. В октябре 1994 – январе 1996 гг. занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. В 1996 году стал депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, в декабре возглавил АКЗС.



За большой вклад в развитие Алтайского края и страны Александр Назарчук награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги перед Алтайским краем" II степени, Почетными грамотами Государственной Думы Российской Федерации и Алтайского краевого Совета народных депутатов.



29 августа 2019 года Александру Назарчуку присвоено звание "Почетный гражданин Алтайского края".