В России от коронавируса умерла мать десятерых детей

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла мать десятерых детей. Теперь у них остался только отец, пишет "Фонтанка".

49-летняя Светлана работала помощницей воспитателя в детском саду. Предполагается, что она заразилась коронавирусом в новогоднюю ночь. 4 января женщина попала в больницу. 2 февраля в медучреждении сообщили, что у Светланы есть улучшения – повысилась сатурация и гемоглобин, а 3 февраля родственников уведомили о ее смерти.

У женщины остались дети разного возраста. Младшие учатся в начальной школе, а старшим около 20 лет.