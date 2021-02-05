Такой день. Арест экс-главы Октябрьского района Барнаула и забастовка в Бийске

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 181 случай COVID-19, еще 14 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 39 905 человек, а количество смертей достигло 2025.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под арест экс-главы Октябрьского района краевой столицы Андрея Овсянникова. Мера пресечения определена на два месяца. Чиновника подозревают в мошенничестве и растрате денежных средств.

Движение автобусов в Бийске оказалось частично парализованным из-за забастовки водителей. Центром событий стала остановка "Кристалл", где общественный транспорт припарковали на два часа в знак протеста против плохой уборки снега на дорогах города. Вскоре мэр Александр Студеникин навестил протестующих и "принял меры для очистки территории конечной остановки".

Однако страдают от снегопадов в Бийске не только водители автобусов. Из-за нечищеных дорог скорые не могут вовремя приехать к пациентам, а больных порой приходится возить на снегоходах.

Третий мобильный комплекс для вакцинации против коронавируса появится в Барнауле уже в эту субботу, 6 февраля. Площадка разместится на площади Сахарова и будет работать для жителей региона по выходным.

Председатель Бийского района Владимир Трухин подал заявление об отставке. Причины такого решения пока неизвестны. Когда заявление рассмотрят депутаты местного райсовета пока также неясно.