Такой день. Арест экс-главы Октябрьского района Барнаула и забастовка в Бийске

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 181 случай COVID-19, еще 14 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 39 905 человек, а количество смертей достигло 2025.
Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под арест экс-главы Октябрьского района краевой столицы Андрея Овсянникова. Мера пресечения определена на два месяца. Чиновника подозревают в мошенничестве и растрате денежных средств.
Движение автобусов в Бийске оказалось частично парализованным из-за забастовки водителей. Центром событий стала остановка "Кристалл", где общественный транспорт припарковали на два часа в знак протеста против плохой уборки снега на дорогах города. Вскоре мэр Александр Студеникин навестил протестующих и "принял меры для очистки территории конечной остановки".
Однако страдают от снегопадов в Бийске не только водители автобусов. Из-за нечищеных дорог скорые не могут вовремя приехать к пациентам, а больных порой приходится возить на снегоходах.
Третий мобильный комплекс для вакцинации против коронавируса появится в Барнауле уже в эту субботу, 6 февраля. Площадка разместится на площади Сахарова и будет работать для жителей региона по выходным.
Председатель Бийского района Владимир Трухин подал заявление об отставке. Причины такого решения пока неизвестны. Когда заявление рассмотрят депутаты местного райсовета пока также неясно.
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