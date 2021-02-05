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Такой день. Арест экс-главы Октябрьского района Барнаула и забастовка в Бийске

, ИА "Амител"
Главное в Алтайском крае за 5 февраля
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 181 случай COVID-19, еще 14 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 39 905 человек, а количество смертей достигло 2025.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под арест экс-главы Октябрьского района краевой столицы Андрея Овсянникова. Мера пресечения определена на два месяца. Чиновника подозревают в мошенничестве и растрате денежных средств.

Движение автобусов в Бийске оказалось частично парализованным из-за забастовки водителей. Центром событий стала остановка "Кристалл", где общественный транспорт припарковали на два часа в знак протеста против плохой уборки снега на дорогах города. Вскоре мэр Александр Студеникин навестил протестующих и "принял меры для очистки территории конечной остановки".

Однако страдают от снегопадов в Бийске не только водители автобусов. Из-за нечищеных дорог скорые не могут вовремя приехать к пациентам, а больных порой приходится возить на снегоходах.

Третий мобильный комплекс для вакцинации против коронавируса появится в Барнауле уже в эту субботу, 6 февраля. Площадка разместится на площади Сахарова и будет работать для жителей региона по выходным.

Председатель Бийского района Владимир Трухин подал заявление об отставке. Причины такого решения пока неизвестны. Когда заявление рассмотрят депутаты местного райсовета пока также неясно.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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