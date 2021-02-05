Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае приближается к 40 тысячам человек

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о 181 случае заражения ковидом, зарегистрированном за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии выросло до 39 905 человек. Из них выздоровели 35 739 (+102 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 48, Рубцовск – 16, Бийск – 12, Заринск и Яровое – по 6 заболевших, Бийский, Завьяловский, Локтевский, Поспелихинский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Заринский, Каменский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Косихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Солонешенский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Советский, Солтонский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за отчетные сутки скончались еще 14 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных случаев в Алтайском крае достигло 2025.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 355 пациентов, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 786 коек.

Напомним, на фоне улучшения эпидобстановки в Алтайском крае продолжают закрывать ковидные госпитали, возвращая медучреждениям привычный профиль. Так, накануне, 4 февраля, стало известно, что в штатный режим работы вернулась Первомайская больница в Бийском районе. Ранее статус ковидных сняли с Алтайского центра охраны материнства и детства, городской больницы № 12 Барнаула и Алтайского краевого госпиталя ветеранов войн.