Геннадий Онищенко призвал отказаться от обязательного масочного режима

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что по всей России необходимо сменить обязательный масочный режим на рекомендательный. Об этом пишет РИА Новости.

"Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное — стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией", — сказал он.

Ранее глава Удмуртии объявил о том, что масочный режим в регионе будет носить рекомендательный характер. Также в республике снимут ряд ковидных ограничений.