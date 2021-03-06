В Алтайском крае снижается число коек для больных ковидом

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю уменьшилось с 650 до 532, сообщает региональный оперативный штаб.
Суммарно количество мест снизилось с 2586 до 2366. Из этого следует, что коечный фонд заполнен почти на 78%. Это выше, чем в прошлый уик-энд.
Напомним, Первомайская ЦРБ в Бийском районе Алтайского края с 4 февраля не принимает пациентов с коронавирусом.
Ранее в обычный режим работы перевели Алтайский центр охраны материнства и детства, городскую больницу № 12 Барнаула и Алтайский краевой госпиталь ветеранов войн.
Соответствующие меры приняли в связи с улучшением эпидобстановки.
Комментарии
Весна близко
конечно,столько прививок поставлено! Надо знать,что привитые люди после прививки, заразны. 2 недели...это не я придумал-так руководитель моего отдела доложил сотрудникам.