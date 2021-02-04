Еще один ковидный госпиталь закрыли в Алтайском крае

В связи с улучшением эпидобстановки Первомайская ЦРБ в Бийском районе Алтайского края больше не будет принимать пациентов с коронавирусом. С 4 февраля больница возвращается к оказанию плановой медицинской помощи.

Как пишет "Бийский рабочий", пока в бийской зоне будет действовать госпиталь на базе второй городской больницы наукограда. При этом если ситуация с COVID-19 снова ухудшится, то медучреждение вновь переведут на работу с зараженными коронавирусом.

Напомним, что ранее в обычный режим работы перевели Алтайский центр охраны материнства и детства, городскую больницу № 12 Барнаула и Алтайский краевой госпиталь ветеранов войн.

Всего, по данным регионального оперштаба, к утру 4 февраля в госпиталях региона насчитывалось 3085 коек, из которых 1996 имеют подключение к кислороду, а 328 – к аппарату ИВЛ. 789 из них были свободны.