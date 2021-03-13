22 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили еще 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у пяти жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Майминского района, у жителя Турочакского района, у жителя Усть-Канского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у четырёх человек – симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16448 случаев заболевания.

"Зарегистрировано три случая смерти пациентов с коронавирусом. В январе скончались 70-летняя жительница Турочакского района, 53-летняя и 79-летняя жительницы Горно-Алтайска", — сказано в сообщении.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 207 летальных случаев.