Такой день. Ослабления ограничений по коронавирусу и рост зарплат в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс очередные изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Они отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также полностью снимают ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

С 1 по 30 апреля на трассах в Алтайском крае введут весеннее ограничение. Запрет будет действовать на транспортные средства с нагрузкой на ось более шести тонн без специального разрешения.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался по итогам работы в 2020 году. В частности, мэр отметил негативное влияние пандемии на жизнь краевой столицы в целом, падение демографии и рассказал, какие зарплаты сейчас получают жители регионального центра.

Отдельно Франк обратил внимание на наиболее пострадавшую от пандемии отрасль – пассажирские перевозки. По его словам, систему управления ими собираются реформировать.

В Краевом центре для одарённых детей "Талант 22" появилась модель космического корабля "Буран". Он рассчитан на 12 человек, а его стоимость составляет около 9 млн рублей.

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили ещё 112 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 855 человек. Выздоровел 40 981 человек (+112 за сутки).