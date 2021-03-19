13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2557.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 112 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 855 человек. Выздоровел 40 981 человек (+112 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 28, Рубцовск – 13, Бийск – 11, Родинский район – 6, Завьяловский район – 5, Алейск, Павловский район – по 4 заболевших, Калманский, Немецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Волчихинский, Заринский, Крутихинский, Кулундинский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Заринск, Славгород, Благовещенский, Романовский, Тальменский район – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 299 пациентов, из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 649 коек.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс очередные изменения в "антиковидный" указ. Согласно новой редакции, с 21 марта отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых жителей региона, а общепиту и досуговым заведениям будет разрешено работать по ночам.