Вячеслав Франк рассказал, как пандемия изменила экономику Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк во время представления депутатам Гордумы годового отчёта рассказал о том, как пандемия повлияла на экономику города. По его словам, развиваться краевой столице помогла помощь вышестоящих бюджетов в размере 8,4 млрд рублей.

"В результате доходная часть достигла величины 16,4 млрд рублей, превысив уровень 2019 года почти на 8%. Только в ходе реализации пяти национальных проектов освоено около 2,5 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов", – сказал глава города.

Франк добавил, что Барнаул увеличил финансирование национальных проектов на 42% (600 млн рублей). Объём частных вложений в экономику увеличился на 4%, от аренды инвестиционных участков городской бюджет будет ежегодно получать более 30 млн рублей.

Глава города подчеркнул, что основной капитал в 2020 году составил более 36 млрд рублей, что на 6 млрд больше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос в январе 2021 года на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказал министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, на рост повлиял в основном холодный январь и новогодние каникулы.

Несмотря на общий рост, показатели в ряде сфер, среди которых производство кожи, добыча песка, металлургия и производство одежды, упали.