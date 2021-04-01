Государственные субсидии на подключение газа могут вырасти до 50 тысяч рублей

Правительство региона решило, что сумму социальной поддержки на газификацию нужно увеличить. Размер субсидий в ближайшее время могут поднять с 20 до 50 тысяч рублей. Мера необходимая, согласились представители ОНФ, потому что для большей части жителей Алтайского края подключение газа в дома – слишком дорогое удовольствие.

"Жители не хотят подключаться к газопроводам, потому что это им не по карману. Даже с учётом имеющихся льгот, спецтарифов, общая сумма получается слишком высокой. Особенно для жителей деревень. Несмотря на то, что существующие газовые трубы позволяют подключить 15 тысяч домов, люди не проводят газ. Потому что денег у них всё равно нет", – подтвердил наличие проблемы начальник управления по ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Евгений Григоренко.

Однако, подчеркнули представители ОНФ на заседании по проблемам газификации, даже с учётом 50-тысячной субсидии услуга проведения газа в дом и установки оборудования всё равно остается недешёвой.

Недешёвое подключение

Так, в среднем подключение к газопроводу обойдётся в 49 тысяч рублей, 22 тысячи из которых – госпошлина. Льготное минимальное подключение для отдельной категории граждан (ветераны, малоимущие) стоит от трёх тысяч рублей.

Но это ещё не все расходы. Покупка и установка газового оборудования, проведение труб непосредственно в дом (это считают отдельно), разработка проекта и прочее в Алтайском крае стоит от 70 до 100 тысяч рублей. Сюда же нужно приплюсовать стоимость аренды газопровода, которую абонент (её собственник, а это может быть и юридическое, и физическое лицо) назначает на своё усмотрение, всё это приводит к серьёзному удорожанию услуги.

Итого общая стоимость газификации обойдётся жителю Алтайского края в среднем в 200-250 тысяч рублей. И государственная субсидия покроет только меньшую часть расходов.

"Мы понимаем, что искусственное удорожание газификации исходит из того, что владельцем газовой трубы законно может стать любой человек, и они не ограничены в назначении стоимости за эксплуатацию своей собственности. Поэтому пока мы не можем повлиять на цены существенно, но за счёт увеличения соцпособия на подключение и возможное уменьшение государственной пошлины на газификацию мы можем частично снизить стоимость услуги", – добавил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Резолюцию по подъёму субсидий на газ в Алтайском крае общественники ОНФ планируют в ближайшее время передать в федеральное правительство.

Что известно о газификации в Алтайском крае?

Напомним, что газификация Алтайского края началась ещё в 1995 году. За это время провести газ удалось лишь на 16% территории региона. Сейчас газ есть в 81 населённом пункте края (из 1605). Это города: Барнаул, Бийск, Белокуриха и Новоалтайск, а также 77 сёл в 12 районах края. В этом году правительство края утвердило совместно с "Газпромом" инвестиционный план-пятилетку, за время которой газовая сеть региона расширится ещё на 600 километров и возможность газификации появится ещё в 22 населённых пунктах края (а это более трёх тысяч домов).