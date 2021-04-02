Такой день. Наказание для алтайской чиновницы и задержание террориста в Барнауле

Заместителю начальника управления молодёжной политики Ирине Рыбиной вынесли предупреждение. Темой обсуждения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению стал её пост по поводу закрытия лиги "КВН-Алтай".

Сотрудники ФСБ в Барнауле задержали мужчину, который готовил акцию устрашения против мигрантов. Сообщается, что он действовал по заданию украинской националистической организации и хотел взорвать мечеть.

Уроженка Алтайского края Мария Бутина рассказала о своём визите в исправительные учреждения Владимирской области. В частности, она поведала об условиях содержания в Покровской колонии (ИК-2), в которой отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный – по её мнению, оппозиционеру стоить "быть мужиком" и не жаловаться.

Представителю губернатора Алтайского края в АКЗС Стелле Штань назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. Чиновницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в сговоре группой лиц.

Синоптики пообещали тёплые выходные в Алтайском крае. Согласно их прогнозам, 3 и 4 апреля столбики термометров будут держаться на плюсовых отметках.

Барнаульский школьник пригрозил устроить "мясо" в барнаульской школе № 122. Причиной несостоявшегося "колумбайна" стала двойка за контрольную по математике – ученик написал угрожающий пост на своей странице в соцсети "ВКонтакте", из-за чего у его у отчима изъяли охотничьи ружья и патроны.

Минздрав Алтайского края провёл служебное расследование в барнаульской горбольнице № 12 из-за "случайной" вакцинации от коронавируса. Чтобы не допустить повторных ошибок, в стандартную операционную процедуру вакцинации внесли изменения, а для иммунизации от COVID-19 выделили отдельный прививочный кабинет.

Восемь пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили ещё 94 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 330 человек. Выздоровели 42 374 человека (+76 за сутки).