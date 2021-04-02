Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Восемь пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2716.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 94 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 330 человек. Выздоровели 42 374 человека (+76 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 9, Рубцовск – 8, Новоалтайск – 5, Шипуновский район – 4, Алейск, Камень-на-Оби, Яровое, Бийский, Калманский, Поспелихинский, Родинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Заринск, Славгород, Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Красногорский, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 253 пациента, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 525 коек.