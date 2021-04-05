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Захарова заступилась за Бутину и назвала Навального "истеричной бабой"

, ИА "Амител"
Официальный представитель МИД РФ считает, что отбывающий наказание оппозиционер не является "невинной жертвой"
Мария Захарова / Фото: theins.ru

Мария Захарова / Фото: theins.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за уроженку Барнаула, сотрудницу телеканала RT Марию Бутину после её перепалки с оппозиционером Алексеем Навальным. На своей странице в Facebook чиновница назвала блогера "лживым мурлом" и "истеричной бабой".

"Лживое мурло, с которым она пыталась поговорить, не является "невинной жертвой". Мария Бутина – человек, а то, что перед ней, истеричная баба", – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также назвала наивными ненавистников Бутиной, которые критикуют её за положительные высказывания о колонии, где сидит Навальный. По словам чиновницы, если кто и имеет право оценивать "бесчеловечные условия" содержания, так это Бутина.

Напомним, 1 апреля Мария Бутина приехала в колонию в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Во время встречи с ним она сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на возражение оппозиционера ответила, что в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Навальный с Бутиной не согласился и обозвал "паразиткой". Позднее журналистка назвала Навального хамом и высмеяла его "пытки".

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.04.2021 15:08
- гость -

такие заявления не достойны представителя внешнеполитического ведомства.

5.04.2021 15:10
- гость -

Дипломатичный язык захаровой не устаёт удивлять.

5.04.2021 15:14
- гость -

да что эт бабы взбунтовались то

5.04.2021 15:16
- гость -

За эту кашолку уже дед-брошенка извинялся
Ей мало?

5.04.2021 15:16
- гость -

Что-то марии стали окружать Алексея... он сказал "паразитка" и остался в колонии, как камень бросил, а говно продолжает волноваться.

5.04.2021 15:17
- гость -

Правильно сделала

5.04.2021 15:29
- гость -

ЛГБТ ребята подтянулись. Вазелин кончился, заняться нечем?

5.04.2021 15:30
- гость -

Правильно сказала - Алеша, она и в африке Алеша!

5.04.2021 15:31
САДОВОД

Интересно, а что будет с его движухой против коррупции пока он сидит? Кто подхватит выпавшее знамя из его рук и возглавит расследования? Что, так прямо и некому? А вот на амике навалом комментаторов, песни поющих в адрес навального, и что, среди этих вот, никого не найдется командиром стать? Сцыкотно, или старость, ревматизм и аденома простаты, или три класса образования не позволяют?
А перспективы, если занять его место, просто огромные: и финансами будешь обеспечен, и поездками по заграницам и стране с проститутками, и с Меркель познакомят, и Путин лично будет в курсе, кто такой. Или лучше с дивана на амике кукарекать, как АБОРТиГЕН, не западло ли?

Что, некому будет поднимать веки народу, пока он в пионерских лагерях отдыхает?

5.04.2021 15:33
гость

Остаётся только удивляться уровню интеллекта некоторых особ.

5.04.2021 15:36
- гость -

Между прочим, когда Бутина сидела в американской тюрьме и ей было отказано в официальной юридической помощи со стороны МИД РФ, как предательнице, сдавшей среди прочего наркотрафик, курируемый нашими всем известными конторами, в том числе упомянутой выше, именно Навальный публично призывал МИД РФ предоставить Бутиной юридическую помощь и принять все меры к освобождению её из американской тюрьмы.

5.04.2021 15:40
- гость -

Пока лехаим находится в пионерском лагере типа "Юный квакинец".Но скоро для него всё станет по взрослому.

5.04.2021 15:40
- гость -

С какой корупцией Алеша боролся? Поднимите новости, сколько народа СК уже пересадил. И каждый день садит. Их работы почему-то либералы не видят.

5.04.2021 15:43
- гость -

Продолжаем наблюдать взрывы пуканов ололешеньких хомячков.

5.04.2021 15:44
Мимопроходящий

Друзья! Сравните покупательскую способность своих зарплат в 2008, 2010, 2014 и 2021 годах. И после этого вы поймете, что что-то не так в нашей прекрасной, процветающей и идущей к светлому будущему под предводительством великого вождя, стране. И только потом следует посмотреть ряд расследований ФБК (инагента), которые попытаются вам ответить на вопрос: "Где деньги, Зин?"

5.04.2021 15:45
- гость -

Когда Мария находилась в пиндосской тюрьме эта гнида н над ней изгалялась.

5.04.2021 15:47
15:43 а чего ждали?

5.04.2021 15:49
- гость -

САДОВОД,как ты думаешь в том здании в Геленджике голые стены или как показал навальный в последнем расследовании то дворец Путина с фешенебельной обстановкой?

5.04.2021 15:59
садоводу

Ладно,напишу прямо:если ты веришь в мультики и называешь последний ролик навала расследованием,значит или ты недавно закончил ходить в садик или у тебя до сих пор детство в попке играет.

5.04.2021 16:00
- гость -

опять нанюхалась муки, которую дипломатическими самолетами возят

5.04.2021 16:02
Гость

Что ждать от простых людей, когда чиновники высокопоставленные так выражаются?

5.04.2021 16:04
Мимопроходящий

Бутина, находясь в Америке, вела деятельность, выходящую за рамки "туриста". Она, являясь иностранкой, пыталась "на что-то там влиять". Нельзя, по хорошему, "в чужой монастырь со своим уставом". Так что она либо наглая баба, либо плохой шпиён. Обижаться ей не на что. А вот Навальный пытается указать на проблемы в СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ стране и, как любой гражданин, имеет на это право. У нас действительно большая часть экономики распихана по карманам. И если региональных чиновников, например нашу Долгову или Штань, еще иногда по рукам бьют, то на самом верху всё делается безнаказано.

5.04.2021 16:05
- гость -

Что за шушера опять на амике сидит и на вентилятор накидывает?

5.04.2021 16:07
- гость -

5.04.2021 16:04
Мимопроходящий

пошли завальному донат, там в тюряге хоть оттянется твой кумир.

5.04.2021 16:08
- гость -

5.04.2021 15:54
- гость -
Навальный это лакмусовая бумага, отделяющая

он не бумага , а презерватив, при чем использованный.

5.04.2021 16:09
- гость -

Правильно сказала Мария, и все последователи гульфик-фюрера достойны именно этого эпитета.

5.04.2021 16:10
Мимопроходящий

5.04.2021 16:07
- гость -

Т.е. вас устраивают ворующие чиновники? И человека, который их критикует, вы считаете не правым? Почему?

5.04.2021 16:10
- гость -

Бутина просто мерзка

5.04.2021 16:13
САДОВОД

15:49 - гость -

Ты на мой вопрос задал свой, причем никакого отношения к моему сообщению не имеющего отношения.
Теперь моя очередь тебе задавать такие же вопросы:
Как ты думаешь, вот когда говорят, что навальный сидит в колонии, то он там сидит на табуретке или на кровати? Где предпочтительнее сидеть, сидя в колонии?
А если он там не сидит, в смысле на попе, значит ли, что он в это время не сидит в колонии? То есть, не добавят ли срок, когда он не сидит (на попе), а стоит. Стоя сидеть в колонии входит ли в срок отсидки? Кстати, засчитывают ли в срок сидения в колонии, когда он лежит?

5.04.2021 16:14
- гость -

Мы все помним как Сивуха дала заднюю от дебатов с Навальным

5.04.2021 16:20
Мимопроходящий

5.04.2021 16:14
- гость -

Вспомните, как проходили предвыборные дебаты перед выборами президента 2018. Все кандидаты, даже Жирик и Сабчак, пытались что-то говорить, спорить, вопросы друг другу задавать. И только главный кандидат всех послал и даже своего представителя для дебатов не выдвинул!

5.04.2021 16:20
- гость -

Мерзкие рожи, засадили невиновного ни в чем человека и ходят глумятся над ним. Еще и Фургала пытаются засадить, только он не такой конфликтный. Более умно себя ведет.

5.04.2021 16:20
- гость -

Какая шняга! Навальный им всем платит, чтобы его не забыли?

5.04.2021 16:24
гость

Еще Платошкина засадили, он вообще никакого не заказывал, ни в нулевые, ни в девяностые

5.04.2021 16:25
- гость -

Горластое бандеровское меньшинство от бессилия исходит на гуано. Создавая впечатление у западных хозяев что их вроде как много. Мало их. Но вонючи....

5.04.2021 16:31
- гость -

Представители Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения о якобы начатой оппозиционным блогером Алексеем Навальным голодовке. По словам представителей колонии, Навальный, будучи верующим человеком, строго соблюдает предписанные всем мусульманам правила поведения в священный месяц Рамадан.

Согласно принятым в исламе обычаям, в течение всего священного месяца Рамадан мусульманин должен воздерживаться от приёма пищи в течение дня. Представители ФСИН сообщили, что не знают, когда именно Алексей Навальный принял ислам, но предполагают, что это случилось вскоре после отравления блогера боевым веществом класса «Новичок». В настоящее время Навальный строго соблюдает все установленные для мусульман религиозные предписания: ничего не ест в течение дня, бреет голову, регулярно совершает омовения и пять раз в день встаёт на колени для совершения необходимых процедур.

5.04.2021 16:32
- гость -

Доктор Леонид Рошаль проанализировал состояние Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Покрове. По словам хирурга и общественного деятеля, заключённый чувствует себя хорошо, а объявленная им голодовка только пойдёт ему на пользу.

«Алексей - мальчик не худенький. Ему даже полезно голодать, тем более в Великий пост, хотя по моим сведениям, он мусульманин. Мне доподлинно известно, что в колонии лучшие врачи, если ему вдруг станет плохо, будет оказана квалифицированная медицинская помощь, такая как в больнице Томске и лучше чем в «Шарите». Если не сидеть на диете в колонии, можно сильно поправиться, там слишком хорошо кормят: большие отбивные, фуагра, лобстеры. Я с миссией ОНФ там был, знаю о чём говорю. Ещё бы я рекомендовал руководству колонии больше задействовать Алексея в разного рода работах. Ему нужно больше двигаться», - заметил Рошаль.

5.04.2021 16:37
- гость -

Самый цимус в том,что именно власть вновь оскандалилась,отказав в банальной, элементарной помощи заключенному.Сами пиарятся на Навальном.

5.04.2021 16:44
Мимопроходящий

По словам Навального, у него болит и отнимается нога. Оппоненты говорят, что он симулянт. Но при этом не публикуют результаты его МРТ. Почему? Может потому, что там действительно дуральный мешок L5-S1 разворочен на 8 мм? Я думаю, что будь там всё в порядке, то жипеги этого снимка нам бы показывали со всех тв-каналов.

5.04.2021 16:46
- гость -

А Бутина тогда кто? Я чё-то уже не вывожу эту кин-дза-дзу....

5.04.2021 16:52
Мимопроходящий

5.04.2021 16:46
- гость -

Бутина - это форменное "КЮ". Её эцилопы в пиндосии поймали и в эцих с гвоздями посадили.

5.04.2021 16:53
- гость -

4 апреля 2021 года
На оружии «мытищинского стрелка» обнаружили отпечатки пальцев Навального
Из арсенала Владимира Барданова следователи изъяли карабин СКС-45, пистолет-пулемет «Кедр» и три АКМ, на которых, предположительно, остались отпечатки Алексея Навального.
По результатам проведенных судебных экспертиз было установлено, что на оружии имеются отпечатки блогера Алексея Навального, отбывающего в настоящее время наказание в исправительной колонии в Коврове.
По данному факту против Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), сообщили в СК.

5.04.2021 16:58
Фата Моргана_yandex

О как , возбудились лЁшикины подельники !!! НЕ перевозбудитесь , "защитнички
мировой демократии и угнетаемых животных" , а то и ВАМ найдётся местечко рядом с лЁшиком.... Там "парни вежливые" , своё "место" УСТУПЯТ ....

5.04.2021 16:59
- гость -

отбывающего в настоящее время наказание в исправительной колонии в Коврове.
Сегодня вроде не 1 апреля уже..

5.04.2021 17:06
- гость -

Вся активность этих дам направлена только на одно - увести от того, почему Путин не обеспечивает соблюдение Конституции в стране без и почему Навальный без вины сидит в колонии и там его пытаются добить после отравления?!
"Смерть побежденных нужна для спокойствия победителей" - Чингисхан понимал о чем говорил!

5.04.2021 17:20
САДОВОД

15:49- гость
что-то ты заскучал, нет ответов на мои вопросы. тогда лови ответ на свой вопрос:

"как ты думаешь в том здании в Геленджике голые стены или как показал навальный в последнем расследовании то дворец Путина с фешенебельной обстановкой?"
Ответ:
Путин был в ярости, когда из репортажа Russia Today узнал, что во Владимирской области есть место гораздо более комфортабельное, чем его дворец в Геленджике.

5.04.2021 17:32
гость

гость 16:10 Бутина просто мерзка

навальный не лучше, а абориген .....

5.04.2021 17:36
Maniac

Облажался Алёша давно уже как и вменяемым людям это давно известно - посмотрите на ютубе ролик "«В ФБК про это бояться говорить вслух». Бывший член штаба Навального о тайнах фонда".

5.04.2021 17:41
тю!

По словам Навального, у него болит и отнимается нога

Неудачное обрезание?!!!

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