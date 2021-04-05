Захарова заступилась за Бутину и назвала Навального "истеричной бабой"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за уроженку Барнаула, сотрудницу телеканала RT Марию Бутину после её перепалки с оппозиционером Алексеем Навальным. На своей странице в Facebook чиновница назвала блогера "лживым мурлом" и "истеричной бабой".

"Лживое мурло, с которым она пыталась поговорить, не является "невинной жертвой". Мария Бутина – человек, а то, что перед ней, истеричная баба", – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также назвала наивными ненавистников Бутиной, которые критикуют её за положительные высказывания о колонии, где сидит Навальный. По словам чиновницы, если кто и имеет право оценивать "бесчеловечные условия" содержания, так это Бутина.

Напомним, 1 апреля Мария Бутина приехала в колонию в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Во время встречи с ним она сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на возражение оппозиционера ответила, что в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Навальный с Бутиной не согласился и обозвал "паразиткой". Позднее журналистка назвала Навального хамом и высмеяла его "пытки".