Захарова заступилась за Бутину и назвала Навального "истеричной бабой"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за уроженку Барнаула, сотрудницу телеканала RT Марию Бутину после её перепалки с оппозиционером Алексеем Навальным. На своей странице в Facebook чиновница назвала блогера "лживым мурлом" и "истеричной бабой".
"Лживое мурло, с которым она пыталась поговорить, не является "невинной жертвой". Мария Бутина – человек, а то, что перед ней, истеричная баба", – заявила представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова также назвала наивными ненавистников Бутиной, которые критикуют её за положительные высказывания о колонии, где сидит Навальный. По словам чиновницы, если кто и имеет право оценивать "бесчеловечные условия" содержания, так это Бутина.
Напомним, 1 апреля Мария Бутина приехала в колонию в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Во время встречи с ним она сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на возражение оппозиционера ответила, что в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Навальный с Бутиной не согласился и обозвал "паразиткой". Позднее журналистка назвала Навального хамом и высмеяла его "пытки".
Комментарии
такие заявления не достойны представителя внешнеполитического ведомства.
Дипломатичный язык захаровой не устаёт удивлять.
да что эт бабы взбунтовались то
За эту кашолку уже дед-брошенка извинялся
Ей мало?
Что-то марии стали окружать Алексея... он сказал "паразитка" и остался в колонии, как камень бросил, а говно продолжает волноваться.
Правильно сделала
ЛГБТ ребята подтянулись. Вазелин кончился, заняться нечем?
Правильно сказала - Алеша, она и в африке Алеша!
Интересно, а что будет с его движухой против коррупции пока он сидит? Кто подхватит выпавшее знамя из его рук и возглавит расследования? Что, так прямо и некому? А вот на амике навалом комментаторов, песни поющих в адрес навального, и что, среди этих вот, никого не найдется командиром стать? Сцыкотно, или старость, ревматизм и аденома простаты, или три класса образования не позволяют?
А перспективы, если занять его место, просто огромные: и финансами будешь обеспечен, и поездками по заграницам и стране с проститутками, и с Меркель познакомят, и Путин лично будет в курсе, кто такой. Или лучше с дивана на амике кукарекать, как АБОРТиГЕН, не западло ли?
Что, некому будет поднимать веки народу, пока он в пионерских лагерях отдыхает?
Остаётся только удивляться уровню интеллекта некоторых особ.
Между прочим, когда Бутина сидела в американской тюрьме и ей было отказано в официальной юридической помощи со стороны МИД РФ, как предательнице, сдавшей среди прочего наркотрафик, курируемый нашими всем известными конторами, в том числе упомянутой выше, именно Навальный публично призывал МИД РФ предоставить Бутиной юридическую помощь и принять все меры к освобождению её из американской тюрьмы.
Пока лехаим находится в пионерском лагере типа "Юный квакинец".Но скоро для него всё станет по взрослому.
С какой корупцией Алеша боролся? Поднимите новости, сколько народа СК уже пересадил. И каждый день садит. Их работы почему-то либералы не видят.
Продолжаем наблюдать взрывы пуканов ололешеньких хомячков.
Друзья! Сравните покупательскую способность своих зарплат в 2008, 2010, 2014 и 2021 годах. И после этого вы поймете, что что-то не так в нашей прекрасной, процветающей и идущей к светлому будущему под предводительством великого вождя, стране. И только потом следует посмотреть ряд расследований ФБК (инагента), которые попытаются вам ответить на вопрос: "Где деньги, Зин?"
Когда Мария находилась в пиндосской тюрьме эта гнида н над ней изгалялась.
САДОВОД,как ты думаешь в том здании в Геленджике голые стены или как показал навальный в последнем расследовании то дворец Путина с фешенебельной обстановкой?
Ладно,напишу прямо:если ты веришь в мультики и называешь последний ролик навала расследованием,значит или ты недавно закончил ходить в садик или у тебя до сих пор детство в попке играет.
опять нанюхалась муки, которую дипломатическими самолетами возят
Что ждать от простых людей, когда чиновники высокопоставленные так выражаются?
Бутина, находясь в Америке, вела деятельность, выходящую за рамки "туриста". Она, являясь иностранкой, пыталась "на что-то там влиять". Нельзя, по хорошему, "в чужой монастырь со своим уставом". Так что она либо наглая баба, либо плохой шпиён. Обижаться ей не на что. А вот Навальный пытается указать на проблемы в СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ стране и, как любой гражданин, имеет на это право. У нас действительно большая часть экономики распихана по карманам. И если региональных чиновников, например нашу Долгову или Штань, еще иногда по рукам бьют, то на самом верху всё делается безнаказано.
Что за шушера опять на амике сидит и на вентилятор накидывает?
5.04.2021 16:04
Мимопроходящий
пошли завальному донат, там в тюряге хоть оттянется твой кумир.
5.04.2021 15:54
- гость -
Навальный это лакмусовая бумага, отделяющая
он не бумага , а презерватив, при чем использованный.
Правильно сказала Мария, и все последователи гульфик-фюрера достойны именно этого эпитета.
5.04.2021 16:07
- гость -
Т.е. вас устраивают ворующие чиновники? И человека, который их критикует, вы считаете не правым? Почему?
Бутина просто мерзка
15:49 - гость -
Ты на мой вопрос задал свой, причем никакого отношения к моему сообщению не имеющего отношения.
Теперь моя очередь тебе задавать такие же вопросы:
Как ты думаешь, вот когда говорят, что навальный сидит в колонии, то он там сидит на табуретке или на кровати? Где предпочтительнее сидеть, сидя в колонии?
А если он там не сидит, в смысле на попе, значит ли, что он в это время не сидит в колонии? То есть, не добавят ли срок, когда он не сидит (на попе), а стоит. Стоя сидеть в колонии входит ли в срок отсидки? Кстати, засчитывают ли в срок сидения в колонии, когда он лежит?
Мы все помним как Сивуха дала заднюю от дебатов с Навальным
5.04.2021 16:14
- гость -
Вспомните, как проходили предвыборные дебаты перед выборами президента 2018. Все кандидаты, даже Жирик и Сабчак, пытались что-то говорить, спорить, вопросы друг другу задавать. И только главный кандидат всех послал и даже своего представителя для дебатов не выдвинул!
Мерзкие рожи, засадили невиновного ни в чем человека и ходят глумятся над ним. Еще и Фургала пытаются засадить, только он не такой конфликтный. Более умно себя ведет.
Какая шняга! Навальный им всем платит, чтобы его не забыли?
Еще Платошкина засадили, он вообще никакого не заказывал, ни в нулевые, ни в девяностые
Горластое бандеровское меньшинство от бессилия исходит на гуано. Создавая впечатление у западных хозяев что их вроде как много. Мало их. Но вонючи....
Представители Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения о якобы начатой оппозиционным блогером Алексеем Навальным голодовке. По словам представителей колонии, Навальный, будучи верующим человеком, строго соблюдает предписанные всем мусульманам правила поведения в священный месяц Рамадан.
Согласно принятым в исламе обычаям, в течение всего священного месяца Рамадан мусульманин должен воздерживаться от приёма пищи в течение дня. Представители ФСИН сообщили, что не знают, когда именно Алексей Навальный принял ислам, но предполагают, что это случилось вскоре после отравления блогера боевым веществом класса «Новичок». В настоящее время Навальный строго соблюдает все установленные для мусульман религиозные предписания: ничего не ест в течение дня, бреет голову, регулярно совершает омовения и пять раз в день встаёт на колени для совершения необходимых процедур.
Доктор Леонид Рошаль проанализировал состояние Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Покрове. По словам хирурга и общественного деятеля, заключённый чувствует себя хорошо, а объявленная им голодовка только пойдёт ему на пользу.
«Алексей - мальчик не худенький. Ему даже полезно голодать, тем более в Великий пост, хотя по моим сведениям, он мусульманин. Мне доподлинно известно, что в колонии лучшие врачи, если ему вдруг станет плохо, будет оказана квалифицированная медицинская помощь, такая как в больнице Томске и лучше чем в «Шарите». Если не сидеть на диете в колонии, можно сильно поправиться, там слишком хорошо кормят: большие отбивные, фуагра, лобстеры. Я с миссией ОНФ там был, знаю о чём говорю. Ещё бы я рекомендовал руководству колонии больше задействовать Алексея в разного рода работах. Ему нужно больше двигаться», - заметил Рошаль.
Самый цимус в том,что именно власть вновь оскандалилась,отказав в банальной, элементарной помощи заключенному.Сами пиарятся на Навальном.
По словам Навального, у него болит и отнимается нога. Оппоненты говорят, что он симулянт. Но при этом не публикуют результаты его МРТ. Почему? Может потому, что там действительно дуральный мешок L5-S1 разворочен на 8 мм? Я думаю, что будь там всё в порядке, то жипеги этого снимка нам бы показывали со всех тв-каналов.
А Бутина тогда кто? Я чё-то уже не вывожу эту кин-дза-дзу....
5.04.2021 16:46
- гость -
Бутина - это форменное "КЮ". Её эцилопы в пиндосии поймали и в эцих с гвоздями посадили.
4 апреля 2021 года
На оружии «мытищинского стрелка» обнаружили отпечатки пальцев Навального
Из арсенала Владимира Барданова следователи изъяли карабин СКС-45, пистолет-пулемет «Кедр» и три АКМ, на которых, предположительно, остались отпечатки Алексея Навального.
По результатам проведенных судебных экспертиз было установлено, что на оружии имеются отпечатки блогера Алексея Навального, отбывающего в настоящее время наказание в исправительной колонии в Коврове.
По данному факту против Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), сообщили в СК.
О как , возбудились лЁшикины подельники !!! НЕ перевозбудитесь , "защитнички
мировой демократии и угнетаемых животных" , а то и ВАМ найдётся местечко рядом с лЁшиком.... Там "парни вежливые" , своё "место" УСТУПЯТ ....
отбывающего в настоящее время наказание в исправительной колонии в Коврове.
Сегодня вроде не 1 апреля уже..
Вся активность этих дам направлена только на одно - увести от того, почему Путин не обеспечивает соблюдение Конституции в стране без и почему Навальный без вины сидит в колонии и там его пытаются добить после отравления?!
"Смерть побежденных нужна для спокойствия победителей" - Чингисхан понимал о чем говорил!
15:49- гость
что-то ты заскучал, нет ответов на мои вопросы. тогда лови ответ на свой вопрос:
"как ты думаешь в том здании в Геленджике голые стены или как показал навальный в последнем расследовании то дворец Путина с фешенебельной обстановкой?"
Ответ:
Путин был в ярости, когда из репортажа Russia Today узнал, что во Владимирской области есть место гораздо более комфортабельное, чем его дворец в Геленджике.
гость 16:10 Бутина просто мерзка
навальный не лучше, а абориген .....
Облажался Алёша давно уже как и вменяемым людям это давно известно - посмотрите на ютубе ролик "«В ФБК про это бояться говорить вслух». Бывший член штаба Навального о тайнах фонда".
По словам Навального, у него болит и отнимается нога
Неудачное обрезание?!!!