Такой день. "Эпичная свалка" в Барнауле, убыль населения и пикет против министра

Алтайский край занял 63-е место в демографическом рейтинге регионов России за последние три года – с 2018-го по 2020-й. В Сибирском федеральном округе край оказался вторым с конца.

Рядом с торговым центром "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте в Барнауле появились горы мусора. Автор поста назвал это "эпичной свалкой", аналогов которой на въезде в краевую столицу ему ещё не приходилось видеть. Информацию прокомментировали в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

В Алтайском крае продолжает снижаться смертность. Месячный показатель умерших достиг пика в ноябре 2020 года, составив 4751 человек. В декабре зафиксировали 4175 умерших, в январе 2021-го – 3819, а в феврале – 3032.

Одиночный пикет против награждения министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова прошёл в Барнауле в воскресенье, 4 апреля. Активист регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ) вышел в сквер рядом с кинотеатром "Мир". Надпись на плакате комсомольца гласила: "Медаль Попова не закроет дыры в медицине края".

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями добиться опережающего роста реальных доходов населения в регионах из списка "отстающих", в который входит и Алтайский край. Доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 1 июля 2021 года, далее – раз в полугодие.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего подростка, который накануне, 4 апреля, вдохнул бытовой газ из баллончика, купленного в одном из сельских магазинов. Случившееся квалифицировали по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Медведи пробудились от спячки в Алтайском крае. Животные начали выходить на склоны южных и предгорных районов края, однако с людьми косолапые ещё не встречались: ранней весной хищники обычно держатся вдали от населённых пунктов.