На Алтае построят новый аэропорт

В Улаганском районе Республики Алтай выделили 16,4 га территории под строительство аэропорта. Участок находится вдоль трассы Акташ – Улаган – Балыктуюль.
Между Управлением капитального строительства Республики Алтай и администрацией МО "Улаганский район" заключено соглашение на использование этого земельного участка. Власти готовят аукцион на разработку проектно-сметной документации.
"Надеемся, что в скором будущем для наших жителей будут доступны авиарейсы Улаган – Горно-Алтайск", – написал глава района Владимир Челчушев.
Это будет четвёртый аэропорт в республике. Сейчас функционируют воздушные порты в Горно-Алтайске, Кош-Агаче и Усть-Коксе.
Напомним, что в 2020 году в Горно-Алтайске начали работу по реконструкции аэропорта. Завершить их планируют в 2022 году.
Комментарии
Как хорошо то!!!! 4 аэропорта в ГА и один в АК... Может присоединимся к ним? Будет не Алтайский край, а Горно Алтайский край?