Алтайский край вошёл в топ-3 регионов для отдыха в палатках

Алтайский край и Республику Алтай включили в топ-10 наиболее привлекательных мест для отдыха в палатках и остановки в автокемпинге. Самыми подходящими для этой цели данные регионы назвали 13% опрошенных.
Согласно опросу на сервисе для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, 34% респондентов выбрали Крым. На втором месте оказалась Карелия (24,6%).
Краснодарский край и озеро Байкал замкнули пятёрку – потенциал этих мест для отдыха в палатках высоко оценили 10% и 7% опрошенных соответственно.
Дополнили топ-10 рейтинга Башкирия (5%), Тверская область и курорты Кавказских Минеральных Вод (по 4%), Хакасия (2%) и Карачаево-Черкесия (1%).
Ранее amic.ru писал, что Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-5 наиболее привлекательных мест для гастрономического туризма.
Комментарии