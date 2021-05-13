Такой день. Застройка Ковша и подготовка к паводку в Затоне

Три панельных дома могут вырасти на месте барнаульского Ковша. Очередные торги на право засыпать участок пройдут 21 мая. Соучредитель "Генподряда" Андрей Загайнов отметил, что в России нет подобных прецедентов, когда участок акватории засыпают и строят на этом месте дома.
Ещё четыре улицы начали ремонтировать в рамках "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле. Всего по нацпроекту в городе ведутся работы на девяти участках.
Руководитель Следственного комитета СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов за год заработал чуть более 4 млн рублей. Такую сумму он указал в своей декларации о доходах за 2020 год.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил иск Минобрнауки РФ, которое требовало у компании "Алтайвитамины" вернуть в бюджет 49,7 млн рублей. Деньги выделялись по договору на производство препарата против астмы.
Барнаульцы пожаловались на затруднённый проезд по мосту через Барнаулку перед улицей Кутузова. По словам автомобилистов, уже несколько лет на стыке между переправой и дорогой есть перепад по высоте.
Новым главным режиссёром Молодёжного театра Алтая стал постановщик из Санкт-Петербурга Алексей Серов.
13 мая в микрорайоне Затон состоялось совещание по вопросам паводковой ситуации. Как отметил начальник МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Барнаула" Владимир Драчёв, сейчас паводковая ситуация на территории Барнаула остаётся стабильной.
Комментарии