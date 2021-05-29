Такой день. ДТП на Новом рынке в Барнауле и алтайское село без воды

Женщина за рулём иномарки протаранила палатку с обувью на Новом рынке в Барнауле. По словам очевидцев, она нажала педаль газа вместо педали тормоза. На пути автомобиля стояли несколько человек, многие из них успели отскочить, но одна женщина всё-таки попала под колёса.

В Барнауле в районе Нового рынка забил коммунальный фонтан. Столб воды бил прямо посреди проезжей части и поднимался выше пятиэтажного здания.

Жительница Алтайского края рассказала о том, что скупщики молока занижают закупочную цену. По словам женщины, цена за литр упала почти на 30% за полмесяца – с 26 до 17 рублей за литр.

Минсоцзащиты Алтайского края проверят объекты, где проживают пенсионеры и инвалиды. Последняя информация о 64 объектах, в том числе о скандальном приюте в Рубцовске, была передана в конце марта.

Жители села Бураново Калманского района рассказали о том, что почти весь май они живут без воды. По словам местных жителей, подачу воды останавливают без предупреждения, а для возобновления им приходится обращаться к участковому.