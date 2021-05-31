Более 8 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

8475 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число подтверждённых заражений достигло 5 071 917.

Выше всего заболеваемость в Москве (+2614), второе место занимает Санкт-Петербург (+822), третье – Московская область (+752). Алтайский край с 59 новыми случаями находится на 33-й строчке рейтинга.

Выздоровели 6715 пациентов, общее число выписанных из больниц составляет 4 684 585 человек. С подтверждённым коронавирусом умерли ещё 339 человек, всего за время пандемии зарегистрирован 121 501 летальный исход.