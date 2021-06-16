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Такой день. Митинг в Барнауле и назначение главы Бийского района

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 16 июня
Фото: Алена Жукова / amic.ru

Фото: Алена Жукова / amic.ru

Жители краевой столицы в очередной раз потребовали изменить генплан и правила землепользования и застройки города, вернув частному сектору статус зоны индивидуального жилищного строительства. Призыв прозвучал на митинге в сквере имени Германа Титова.

Суд постановил освободить из СИЗО 14-летнюю жительницу Барнаула, которой следователи предъявили обвинение в иных действиях сексуального характера против 11-летней школьницы. Девочке изменили меру пресечения на домашний арест после ходатайства стороны защиты. Это связано с юным возрастом обвиняемой и её активным сотрудничеством со следствием.

Бывший директор бийского дома-интерната для престарелых и инвалидов 38-летний Денис Артемов избран главной Бийского района. Соответствующее решение принял Бийский районный Совет депутатов на очередной сессии.

Авиакомпания Red Wings 16 июня запустила первые прямые рейсы из Барнаула в Москву (аэропорт Домодедово). Рано утром в среду в столицу края прибыл 171 пассажир, из Барнаула в Москву отправились 147 пассажиров. 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил итоги работы сельского хозяйства края за 2020 год и текущую ситуацию в отрасли на заседании коллегии Минсельхоза России. Несмотря на сложности, алтайские аграрии показали по итогам пандемийного года хороший результат.

Режим повышенной готовности из-за возможного подтопления отменили в Затоне. Решение приняли в связи со стабилизацией гидрологической обстановки.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о премировании районов и городов за наилучшие показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года. В число победителей включили Барнаул, а также Павловский, Благовещенский и Завьяловский районы. Муниципальные образования получат гранты в размере 5 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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