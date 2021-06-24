СКР по Алтайскому краю провел заседание по вопросу повышения безопасности батутов

В управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю состоялась рабочая встреча по вопросу повышения безопасности батутов в регионе. За 2021 год в ведомство поступило два сообщения о травмах детей на подобных аттракционов, по которым возбудили уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, в мероприятии приняли участие замруководителя ведомства Константин Мальцев, и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края Татьяна Хвалынская, зампредседателя правительства региона Александр Лукъянов, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители различных надзорных инспекций.

Представитель СК отметил, что получение травм зачастую связано с несоблюдением техники безопасности и поведения самими детьми, халатностью родителей и сопровождающих лиц, а также ненадлежащим оказанием услуг предпринимателями. Следователи принимают различные меры для разрешения ситуации – от профилактических мероприятий, назначенных на безопасность детей, до расследования уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как отмечается в сообщении, за 2021 год в управление поступило 3 сообщения по фактам получения травм детьми на аттракционах, из которых два – на батутах. В 2020 году травмы получили четверо детей, в 2019 – 10, а в 2018 – трое.

Участники заседания проработали комплекс мер направленных на усиление ответственности со стороны владельцев объектов, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, а также на устранение причин, способствующих возникновению на территории края несчастных случаев с детьми. Кроме того, на совещании отмечено, что совокупность условий и обстоятельств совершения таких преступлений, которые приводят к травмам детей, требует принятия эффективных мер профилактики во взаимодействии с органами власти, образовательных учреждений и общественностью.

Напомним, что 30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу уже отправили под домашний арест.

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле. По его словам, все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, а об аттракционах-одиночках просто никто не знает, так как сообщать об их установке необязательно – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка.

После этого в городе почти не осталось подобных аттракционов – почти все они "сдулись" и сейчас находятся в сложенном состоянии.