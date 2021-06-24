Такой день. Дождливые выходные в Алтайском крае и третья волна коронавируса в Барнауле

Ситуация с погодой в ближайшие трое суток в Алтайском крае не изменится. По прогнозам синоптиков, 25, 26 и 27 июня ночью и днём в крае ожидаются дожди и грозы с сильным порывистым ветром.

Глава администрации города Барнаула Вячеслав Франк призвал жителей краевой столицы активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Мэр обратился к населению с призывом прививаться в связи с ухудшением эпидобстановки. "Мы входим в третью волну пандемии", — подчеркнул руководитель городской администрации.

Кинологи проверили здание на проспекте Калинина после сообщения о "минировании" объекта. В строении № 10, которое оцепили из-за угрозы, располагаются автомагазин и парикмахерская. Владелец последней рассказал, что сообщение поступило посредством телефонного звонка.

С 9 июля в Барнауле в тестовом режиме изменят схему движения по ул. Энтузиастов в районе пересечения с ул. Попова при движении от ул. Солнечная Поляна. Отмечается, что на этом участке отключат правоповоротную секцию, а движение по полосам будет осуществляться следующим образом: с левой полосы – только прямо, с правой полосы – прямо и направо.

Жители Барнаула обратили внимание, что утром 24 июня небо было особенно красивым. Восходящее солнце в сочетании с радугой и тучами на небе окрасили наблюдаемую картину в необычные тона.

Семь человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3384. За сутки в лабораториях подтвердили 130 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 53 418. Выздоровели 47 147 человек (+1 за сутки).

КПРФ определила своих кандидатов от Алтайского края на выборах в Государственную Думу. Решение коммунисты приняли на съезде партии, которое состоялось в четверг, 24 июня. Территориальную группу возглавит Мария Прусакова, руководитель КПРФ в Алтайском крае.

Свыше 40 сотрудников городской администрации Бийска вакцинировали от коронавируса в здании мэрии. Чиновники также обратились к бийчанам с призывом пройти вакцинацию, так как увеличивается число заболевших COVID-19, из-за чего в городе уже открывают второй ковидный госпиталь.