130 заражений ковидом за сутки выявили в Алтайском крае

Семь человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3384, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 130 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 53 418. Выздоровели 47 147 человек (+1 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 61, Бийск – 19, Рубцовск – 13, Камень-на-Оби – 4, Заринск и Заринский район – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Зональный, Крутихинский, Кытмановский, Павловский, Солтонский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бийский, Волчихинский, Ключевский, Красногорский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 300 пациентов, из них 189 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 253 койки.