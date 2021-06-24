130 заражений ковидом за сутки выявили в Алтайском крае

Семь человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3384, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 130 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 53 418. Выздоровели 47 147 человек (+1 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 61, Бийск – 19, Рубцовск – 13, Камень-на-Оби – 4, Заринск и Заринский район – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Зональный, Крутихинский, Кытмановский, Павловский, Солтонский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бийский, Волчихинский, Ключевский, Красногорский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Целинный районы – по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 300 пациентов, из них 189 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 253 койки.
Комментарии
Статистика заражения коронавирусом в России на 23 июня показывает,что Алтайский край на 19 месте из 87.
Почему?
Какие выводы сделали ,исходя из прошлого опыта?
Почему такой результат?
Да никаких выводов они не сделали! Всю заразу из москвы тащат сюда... Прививки и те, по желанию... Ограничений НИКАКИХ!
Пандемия это бизнес!
Неудивительно. В Барнауле большая скученность населения. Высотные многоэтажки. Люди вынуждены постоянно пересекаться в лифтах. Сидят друг у друга на голове и перезаражаются.
"24.06.2021 11:32
Читатель" - И они должны быть ТОЛЬКО ПО ЖЕЛАНИЮ! А не как стадо бессловесное на бойню загнать!
Выздоровел 1 человек??? ОДИН???
Ужас какой-то...
24.06.2021 11:56
гость
Читатель" - И они должны быть ТОЛЬКО ПО ЖЕЛАНИЮ! А не как стадо бессловесное на бойню загнать!
Вас никто не заставляет прививаться Можете получить свои антитела и иммунитет переболев, каждый сам себе злобный буратино
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 290 пациентов, из них 121 – на ИВЛ. -ВЧЕРА
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 300 пациентов, из них 189 – на ИВЛ. -СЕГОДНЯ.
Что происходит?
24.06.2021 12:15
гостья
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 290 пациентов, из них 121 – на ИВЛ. -ВЧЕРА
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 300 пациентов, из них 189 – на ИВЛ. -СЕГОДНЯ.
Что происходит?
Заболевание индийским штаммом стало протекать более тяжело, про это уже устали все говорить из каждого утюга.
24.06.2021 11:22
- гость -
Пипец у вас аргументы! Алтайский Край в рейтинге по численности населения как раз на 20 месте среди регионов России. На 85 месте Ненецкий АО с 43 000 жителей. Так что все обоснованно, не рвите пукан.