"Мы входим в третью волну пандемии". Мэр обратился к барнаульцам

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы с призывом вакцинироваться от коронавирусной инфекции в связи с началом третьей волны пандемии. "Мы входим в третью волну пандемии", — подчеркнул руководитель городской администрации. Его слова цитирует пресс-служба мэрии.

"В складывающейся ситуации, я прошу вас проявить максимум ответственности и самодисциплины, неукоснительно следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать действующие ограничения и пройти вакцинацию, – заявил Франк. – Для этого в городе созданы необходимые условия: продлено время работы прививочных кабинетов в поликлиниках, работают мобильные пункты вакцинации, проводится выездная вакцинация в организациях".

Он также попросил руководителей барнаульских компаний обеспечить эпидемиологическую безопасность на рабочих местах и поощрить работников, которые прошли вакцинацию.

Мэр столицы Алтайского края обратил внимание, что коронавирус изменился и теперь 40% заболевших – это люди трудоспособного возраста.

Напомним, глава региона Виктор Томенко подписал указ, который вводит запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивает работу театров и кинотеатров в Алтайском крае.