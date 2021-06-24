"Мы входим в третью волну пандемии". Мэр обратился к барнаульцам

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы с призывом вакцинироваться от коронавирусной инфекции в связи с началом третьей волны пандемии. "Мы входим в третью волну пандемии", — подчеркнул руководитель городской администрации. Его слова цитирует пресс-служба мэрии.
"В складывающейся ситуации, я прошу вас проявить максимум ответственности и самодисциплины, неукоснительно следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать действующие ограничения и пройти вакцинацию, – заявил Франк. – Для этого в городе созданы необходимые условия: продлено время работы прививочных кабинетов в поликлиниках, работают мобильные пункты вакцинации, проводится выездная вакцинация в организациях".
Он также попросил руководителей барнаульских компаний обеспечить эпидемиологическую безопасность на рабочих местах и поощрить работников, которые прошли вакцинацию.
Мэр столицы Алтайского края обратил внимание, что коронавирус изменился и теперь 40% заболевших – это люди трудоспособного возраста.
Напомним, глава региона Виктор Томенко подписал указ, который вводит запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивает работу театров и кинотеатров в Алтайском крае.
Комментарии
Волков бояться, в лесу не срать
Мэр - это лицо избранное.А Франк - это назначенный ситименеджер. Пусть занимается хозяйственной деятельностью. И в вопросы вакцинации не лезет. В городе других проблем полно.
Ещё один врач нашёлся.
Где ковидный пазик? С рупором ездил
https://www.amic.ru/news/397210/
да да да, волна начинается, но день поля нельзя отменить
вот после него начнем закрывать
что-то напоминает день города в прошлом году, только здесь заразу по краю растащат фермера
Чем прививаться-то? Вакцину нормальную дайте, а борматуху свою колите крысам.
Сам то ширнулся начальника?
24.06.2021 10:27
гость
да да да, волна начинается, но день поля нельзя отменить.
ЧТО ЗА ДЕНЬ ПОЛЯ?
КАК ОН ВЛИЯЕТ НА КОРОНАВИРУС?
массовые гуляния будут по этому поводу?
"Вячеслав Франк призвал жителей города пройти вакцинацию"
И стать таким же, как он?
Анекдот:
Ученые установили, что новый штамм вируса умеет считать до 500, а также нападает на посетителей кафе и ресторанов.
На пассажиров метро, автобусов, трамваев или небольшие сборища он не нападает. Видимо, ему неинтересно.
"В складывающейся ситуации, я прошу вас проявить максимум ответственности и самодисциплины, неукоснительно следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать действующие ограничения и пройти вакцинацию, – заявил Франк.
Информация с официальных источников:
В Российской Федерации функции национального координатора, ответственного за выполнение положений и правил ВОЗ, выполняет Роспотребнадзор.
Спонсоры ВОЗ: США, Британия и Билл Гейтс с товарищами.
То есть людям предлагается "неукоснительно следовать всем рекомендациям" США, Британии и Билла Гейтса с товарищами.
Все.
А что у нас теперь трамваи без когдукторов ездят, а вагонвожатые билетик не отрывают?
На что чёрный нал собираем?
Шутите дальше, шутники. В Московской области собираются ввести ограничения на поездки в общественном транспорте для невакцинированных и не обладающих антителами.
Это допуск к услугам общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код — заявила Стригункова на пресс-конференции 23 июня.
Сегодня в электричке все без масок. Полиция прошла - уговаривает:"Наденьте, пожалуйста". Никто не пошевелился. Ну один протокол составили с реверансами и извинениями, так сразу все достали из карманов и надели. Наши люди слов не понимают, только штрафы. И хватит уговаривать и извиняться - штрафовать беспощадно !!!
Франк сам-то маску научился правильно надевать? или на глаза продолжает пялить
24.06.2021 11:07
- гость -
Да нам то что шутить..? Это перевозчики убытки нести будут. У них и так пассажиропоток снижен, а если ограничения введут, то еще снизится. Следовательно, поднимут стоимость проезда, некоторые категории уже не смогут оплачивать проезд и еще снизится поток пассажиров...
Лично я и жена на работу, с работы и по делам на машине. Жена до пандемии на автобусе ездила, когда ввели маски в транспорте, я начал ее возить на работу и ей это более удобно. Многие знакомые, кто имел автомобили но ездил на работу на городском транспорте, тоже стали на авто на работу ездить и уже назад пересаживаться не собираются!
24.06.2021 11:21
Гость
Так поставьте прививку и не писайте кипятком! Или зло берет, что вы привились, а другие живут спокойно и без прививки не болеют?
люди безответственные у нас, да еще и с кашей в голове
Ну правильно День Победы, бессмертный полк, чемпионат на гребном канале, концерты звёзд… тысячи людей сначала собирали по всему городу а сейчас удивление откуда столько ковидных
24.06.2021 11:32
- гость - а другие живут спокойно и без прививки не болеют?
Ню-ню.
24.06.2021 10:31
- гость -
Чем прививаться-то? Вакцину нормальную дайте, а борматуху свою колите крысам.
Похоже вы уже ширнулись , наверное астразенкой
24.06.2021 11:30
- гость -
Да нам то что шутить..? Это перевозчики убытки нести будут.
Следовательно, поднимут стоимость проезда
Ну-ну... На тачках все будут ездить? У вас в голове методичка прям прописана.
Не пересядут на тачки, себе дороже в пробках стоять, особенно с незнакомыми таксистами.