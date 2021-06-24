Сотрудников мэрии Бийска массово вакцинировали от коронавируса

Свыше 40 сотрудников городской администрации Бийска вакцинировали от коронавируса в здании мэрии.

Для этого в гости к чиновникам прибыла бригада медиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

"Первоначально медработниками каждый желающий поставить прививку был опрошен о заболеваниях, препятствующих вакцинации, – уточнили в мэрии. – Кроме того, всем было измерено давление и уровень кислорода. В целом вакцинация занимает немного времени, даже с учётом опроса".

Чиновники также обратились к бийчанам с призывом пройти вакцинацию, так как увеличивается число заболевших COVID-19, из-за чего в городе уже открывают второй ковидный госпиталь.

Напомним, в Алтайском крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60% населения. Для Алтайского края это 1,1 млн человек.