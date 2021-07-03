Озвучены итоги внеплановых проверок аттракционов в Алтайском крае

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева на своей странице в Instagram рассказала о результатах внеплановых проверок региональным гостехнадзором.

По ее словам, всего в регионе работают 350 аттракционов, из них 63 батута. Ни один из них не зарегистрирован и почти у всех есть нарушения технической документации. Особые нарекания вызвали передвижные батуты.

"В регионе появляются передвижные батуты, в том числе из других регионов РФ, которые переезжают из одного муниципального образования в другое, собственники передвижных батутов не соблюдают требования к безопасности, — уточнила Казанцева. — Например, в качестве веревок используется бельевая, а не специальная, батуты прикрепляются в нарушение требований".

Для их выявления правоохранители организуют патрулирование. Кроме того, владельцев батутов обязали проходить ежегодное техническое освидетельствование. Клиенты вправе потребовать для ознакомления акт технического освидетельствования.

Напомним, что 30 мая в Барнауле около ТЦ "Район" батут неожиданно взлетел в воздух. В этот момент на нем находились две девочки двух и трех лет, которых сбросило с аттракциона к трамвайным путям. Обе малышки получили тяжёлые травмы.

В отношении владелицы батута возбуждено уголовное дело по статье 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Женщину отправили под домашний арест.

28 июня семьи пострадавших получили 300 и 200 тысяч рублей в качестве части компенсации от владелицы аттракциона. 300 тысяч получила семья наиболее пострадавшей девочки, сообщил amic.ru адвокат предпринимательницы Виктор Чумаков. Это первая часть от обещанной суммы для помощи пострадавшим, подчеркнул адвокат в разговоре с корреспондентом.

2 июля стало известно, что пострадавших девочек выписали из больницы. В пресс-службе Минздрава Алтайского края отметили, что девочки будут находиться под наблюдением врачей, им предстоит реабилитация, но уже в амбулаторных условиях.