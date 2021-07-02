Девочек, пострадавших на батуте в Барнауле, выписали из больницы

В Барнауле выписали из больницы девочек, которые пострадали во время ЧП с батутом 30 мая. Напомним, тогда пострадали два ребенка 2017 года рождения.
Обе малышки с тяжелыми травмами были госпитализированы в реанимацию. Им сделали несколько операций. На прошлой неделе врачи выписали одну девочку, а сегодня, 30 июня, из краевого Центра охраны материнства и детства домой отправилась и вторая малышка, сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
В ведомстве отметили, что девочки будут находиться под наблюдением врачей, им предстоит реабилитация, но уже в амбулаторных условиях. Какой прогноз дают врачи по восстановлению здоровья и какая реабилитация предстоит детям, в Минздраве говорить не стали, сославшись на тайну персональных данных. Однако ранее мама одной из девочек говорила, что восстановление ребенка потребует длительного времени и много средств.
Бабушка девочки, которую выписали на прошлой неделе, сообщила amic.ru, что внучке прописан постельный режим из-за множественных травм. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение тазовых костей
"Сейчас она лежит дома в одном положении, вставать ей нельзя, еще два месяца ей предстоит так лежать. Она в сознании, в настроении, играет. Ребенок еще маленький, поэтому она подробно и не расскажет, как себя чувствует. Но у нашей семьи настрой боевой – надо поставить ребенка на ноги", – говорит Анжела Шабленко.
По ее словам, в больницу девочка еще вернется — и, возможно, не раз. Прошел только первый курс лечения, дальше — длительная реабилитация. 26 июля малышка снова ляжет в больницу.
"Нам главное, чтобы она восстановилась без последствий. У Ани повреждены тазовые кости, она девочка, ей когда-то еще мамой быть. Поэтому мы настроены сделать все, чтобы она полностью выздоровела", – добавляет бабушка ребенка.
К слову, семья подтвердила факт выплаты владельцами батута части денежной компенсации – они получили на руки 200 тысяч рублей (вторая пострадавшая семья получила 300 тысяч, поскольку травмы у ребенка оказались серьезнее). Анжела Шабленко отметила, что им пообещали выплатить больше, но позже, когда пройдет суд.
Напомним, что 30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.
Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу уже отправили под домашний арест.
28 июня семьи пострадавших от падения с батута детей получили 300 и 200 тысяч рублей в качестве части компенсации от владелицы аттракциона. 300 тысяч получила семья наиболее пострадавшей девочки, сообщил amic.ru адвокат предпринимательницы Виктор Чумаков. Это первая часть от обещанной суммы для помощи пострадавшим, подчеркнул адвокат в разговоре с корреспондентом.
Комментарии
А в каком состоянии их выписали, почему не пишете.
Они способны ходить, слышат, видят, кушают или в состоянии овоща им теперь пребывать дома????
В таком же
16.31
У вас по ходу серьёзная проблема с головой. Читать текст не пробовали?