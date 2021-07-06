Один из главных праздников алтайского народа перенесли из-за ковида

Власти Республики Алтай приняли решение о переносе торжеств по случаю одного из главных праздников алтайского народа Эл Ойын. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам вице-премьера Эжера Ялбакова, принятию решения предшествовали многочисленные просьбы.

"К главе региона поступает множество обращений от депутатского корпуса, общественности, жителей с просьбой перенести проведение праздника из-за сложной эпидситуации по коронавирусу, — отметил Ялбаков. — Поэтому принято решение о переносе праздника Эл Ойын на более поздний срок, предварительно, на вторую половину августа текущего года".

Напомним, за сутки 4 июля в Республике Алтай зафиксировали 32 случая коронавируса. За весь период в регионе выявили 18 086 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 125 пациентов, в том числе 15 – за последние сутки.

Ранее стало известно, что Шукшинские дни в Алтайском крае перенесут на осень из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Предварительно фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября. Мероприятия начнутся в день рождения Алтайского края и закончатся в день памяти Василия Шукшина. При этом, Безрукова отметила, что даты не окончательные и к осени их могут передвинуть.