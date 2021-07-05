32 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 32 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Горно-Алтайска, у восьми жителей Майминского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Онгудайского района, у жителя Усть-Канского района, у жителя Усть-Коксинского района, у жителя Чемальского района и у жителя Шебалинского района.

За весь период в регионе выявили 18 086 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 125 пациентов, в том числе 15 – за последние сутки.

Скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 289 смертей.