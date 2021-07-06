Судебного пристава из Барнаула осудят за служебный подлог

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего судебного пристава, исполнителя отдела судебных приставов города Барнаула. По данным следствия, мужчина изъял у должника автомобиль в пользу банка и указал ложные сведения о местоположении.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, с апреля по июнь 2018 года пристав вел работу по взысканию средств в пользу банка с одного из жителей региона.

"ристав составил акт о наложении ареста на имущество, вписав в него понятых и указав заведомо ложные сведения о том, что местонахождение автомобиля установлено. Однако мер к отысканию транспортного средства принято не было. В результате данных действий были нарушены права и законные интересы должника", сообщает ведомство.

В ходе следствия пристав вину в содеянном не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.