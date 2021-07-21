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Кондуктор автобуса в Барнауле предложила выйти пассажиру, который попросил её надеть маску

, ИА "Амител"
Недавно в общественном транспорте боролись с антимасочниками, а сейчас готовы выгнать пассажиров, которые напоминают о масках

Кондуктор в барнаульском автобусе в ответ на просьбу пассажира надеть маску отреагировала фразой: "Не нравится – выходите". Видео инцидента прислал в редакцию amic.ru читатель. В ролике видно, как кондуктор, у которой маска сползла ниже подбородка, в ответ на просьбу мужчины поправить её, возмутилась: "То вас самих не допросишься их носить, а тут надо же!"

По словам мужчины, видео он снял в автобусе 55-го маршрута. Читатель утверждает, что это далеко не первый случай – на протяжении нескольких дней подряд он напоминает кондукторам этого маршрута о пандемии коронавируса и просит их надевать маски, но в ответ получает возмущения. В этот раз он решил ситуацию снять на видео. Кроме того, мужчина говорит, что звонил в компанию, которой принадлежит 55-й маршрут, и просил повлиять на сотрудников. Однако в ответ ему предложили не пользоваться их услугами.

Редакция amic.ru запросила комментарий в компании ТК "СолГри", которая обслуживает маршрут № 55. К моменту публикации материала ответ получить не удалось.

Напомним, с 12 мая в Алтайском крае действует указ губернатора о масочном режиме. Средства защиты необходимо носить в любых учреждениях торговли и сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, общественном транспорте, на остановках, парковках, в лифтах и в иных местах массового пребывания людей. С июня в регионе началась третья волна коронавируса, количество заболевших растёт с каждым днём. Только за последние сутки в Алтайском крае выявили 273 случая заражения коронавирусом. Умерли 18 человек, заражённых COVID-19.

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Комментарии

21.07.2021 16:29
Гость

Весь город носит маски на бороде, чисто чтобы была, разве не так

21.07.2021 16:41
Гостю

Так носят только недалёкие люди.

21.07.2021 16:44
- гость -

1.07.2021 16:41
Гостю
Так носят только недалёкие люди.

Далекий, иди далеко!

21.07.2021 16:47
- гость -


Гость
Весь город носит маски на бороде

Не весь. Я вообще намордник не ношу. Хотя есть некоторые,идут по безлюдной улице в наморднике до глаз, или едет за рулем один в машине и в наморднике.

21.07.2021 17:01
- гость -

Неделю назад, иду домой и вижу, лежит парень на газоне, пьяный, грязный и описавшийся.., но зато в маске!

21.07.2021 17:11
гость 22

Вчера разговаривала с москвичами, они говорят, что там вообще все на маски забили...никто не носит, все кафе забиты, ТЦ...

21.07.2021 17:13
Гость

Если маску и носить действительно для защиты, тогда меняйте каждые 30 минут и надевайте стерильную, а где так возможно? Нигде, если только вы не в операционной, а доставать из сумки изжульканую маску (что у большинства) так и смысл ее ношения? Правильно, чисто для вида

21.07.2021 17:37
- гость -

21.07.2021 16:47
- гость -

Офигеть какой ты крутой..... Наверное от девок отбоя нет...

21.07.2021 17:45
Витёк

А я вам больше скажу: меня жена больше не возбуждает после 20 лет брака, и я прошу её в спальне маску надевать, чтобы не видеть лица и представляю Клавку Шифер вместо неё. И я надеваю, чтобы она Алика Делона могла вместо меня представить. И так хорошо получаться стало! Так-что маска наше спасение! Рекомендую.

21.07.2021 17:58
гость

город штрафует народ-а так бы уже всем не надо масок-всем ковид пофик

21.07.2021 18:27
Виктор

Может быть, уволят с волчьим билетом

21.07.2021 19:20
Дядька

Молоток тётка! В следующий раз заставляй этих.. перчатки надеть и презики....

21.07.2021 20:05
Океана

Правильно кондуктору замечание сделали.

21.07.2021 22:27
Галина

этот кондуктор всегда хамит, я с ней сталкивалась.

21.07.2021 22:27
Пионер

А санитарную уборку автобуса не потребовала после каждого рейса? Когда эти дурочки уже примут реальность и угомонятся?

21.07.2021 22:31
Галина

я в трамвае №1 кондуктору мужчине сделала замечание, ответ был таков: "твоё какое дело". В магазинах, в транспорте, редко, когда правильно маска надета у обслуживающего персонала

22.07.2021 05:02
Botanik

Ну кондукторов то можно простить, им если в маске, то весь день. Вы бы лучше за собой
следили. Большинство пассажиров это игнорирует.

22.07.2021 07:47
Гость

Вот прилипнут к одному кондуктору теперь заклюют, а сколько таких ещё по городу? В том числе и пассажиров, маску одетую от и до за все время наблюдаю только на медперсонале в поликлинике где часто и дезинфицируют поверхности и хоть как то соблюдают меры предосторожности

22.07.2021 08:01
- гость -

Пусть дальше заразу разносит

22.07.2021 08:24
- гость -

Сколько еще должно умереть народа, что бы такие клавы соблюдали элементарные правила

22.07.2021 09:34
гость

запросила комментарий в компании ТК "СолГри", которая обслуживает маршрут № 55. К моменту публикации материала ответ получить не удалось

А Роспотребнадзор может 700 тысяч штрафа запросить

22.07.2021 09:41
- гость -

21.07.2021 17:37
- гость -
21.07.2021 16:47
- гость -

Офигеть какой ты крутой..... Наверное от девок отбоя нет...


Если ты девка, вставай в очередь. Если радужный в маске, получишь в глаз.

22.07.2021 09:43
- гость -

21.07.2021 20:05
Океана


Правильно кондуктору замечание сделали.


Ты училка к выборам готовься вбросы делать за ПЖиВ, а не рассуждай о материях, тебе недоступных.

22.07.2021 11:20
- гость -

Быдло!

22.07.2021 12:42
- гость -

Сколько баранов развелось! Маску не одену, вакцинироваться не буду... Ну, и сиди тогда дома! Штрафовать таких нужно рублей по 15-20. Где он деньги будет искать, это уже его проблемы!

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