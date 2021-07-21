Кондуктор автобуса в Барнауле предложила выйти пассажиру, который попросил её надеть маску

Кондуктор в барнаульском автобусе в ответ на просьбу пассажира надеть маску отреагировала фразой: "Не нравится – выходите". Видео инцидента прислал в редакцию amic.ru читатель. В ролике видно, как кондуктор, у которой маска сползла ниже подбородка, в ответ на просьбу мужчины поправить её, возмутилась: "То вас самих не допросишься их носить, а тут надо же!"

По словам мужчины, видео он снял в автобусе 55-го маршрута. Читатель утверждает, что это далеко не первый случай – на протяжении нескольких дней подряд он напоминает кондукторам этого маршрута о пандемии коронавируса и просит их надевать маски, но в ответ получает возмущения. В этот раз он решил ситуацию снять на видео. Кроме того, мужчина говорит, что звонил в компанию, которой принадлежит 55-й маршрут, и просил повлиять на сотрудников. Однако в ответ ему предложили не пользоваться их услугами.

Редакция amic.ru запросила комментарий в компании ТК "СолГри", которая обслуживает маршрут № 55. К моменту публикации материала ответ получить не удалось.

Напомним, с 12 мая в Алтайском крае действует указ губернатора о масочном режиме. Средства защиты необходимо носить в любых учреждениях торговли и сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, общественном транспорте, на остановках, парковках, в лифтах и в иных местах массового пребывания людей. С июня в регионе началась третья волна коронавируса, количество заболевших растёт с каждым днём. Только за последние сутки в Алтайском крае выявили 273 случая заражения коронавирусом. Умерли 18 человек, заражённых COVID-19.