Кондуктор автобуса в Барнауле предложила выйти пассажиру, который попросил её надеть маску

Кондуктор в барнаульском автобусе в ответ на просьбу пассажира надеть маску отреагировала фразой: "Не нравится – выходите". Видео инцидента прислал в редакцию amic.ru читатель. В ролике видно, как кондуктор, у которой маска сползла ниже подбородка, в ответ на просьбу мужчины поправить её, возмутилась: "То вас самих не допросишься их носить, а тут надо же!"
По словам мужчины, видео он снял в автобусе 55-го маршрута. Читатель утверждает, что это далеко не первый случай – на протяжении нескольких дней подряд он напоминает кондукторам этого маршрута о пандемии коронавируса и просит их надевать маски, но в ответ получает возмущения. В этот раз он решил ситуацию снять на видео. Кроме того, мужчина говорит, что звонил в компанию, которой принадлежит 55-й маршрут, и просил повлиять на сотрудников. Однако в ответ ему предложили не пользоваться их услугами.
Редакция amic.ru запросила комментарий в компании ТК "СолГри", которая обслуживает маршрут № 55. К моменту публикации материала ответ получить не удалось.
Напомним, с 12 мая в Алтайском крае действует указ губернатора о масочном режиме. Средства защиты необходимо носить в любых учреждениях торговли и сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, общественном транспорте, на остановках, парковках, в лифтах и в иных местах массового пребывания людей. С июня в регионе началась третья волна коронавируса, количество заболевших растёт с каждым днём. Только за последние сутки в Алтайском крае выявили 273 случая заражения коронавирусом. Умерли 18 человек, заражённых COVID-19.
Комментарии
Весь город носит маски на бороде, чисто чтобы была, разве не так
Так носят только недалёкие люди.
1.07.2021 16:41
Гостю
Так носят только недалёкие люди.
Далекий, иди далеко!
Гость
Весь город носит маски на бороде
Не весь. Я вообще намордник не ношу. Хотя есть некоторые,идут по безлюдной улице в наморднике до глаз, или едет за рулем один в машине и в наморднике.
Неделю назад, иду домой и вижу, лежит парень на газоне, пьяный, грязный и описавшийся.., но зато в маске!
Вчера разговаривала с москвичами, они говорят, что там вообще все на маски забили...никто не носит, все кафе забиты, ТЦ...
Если маску и носить действительно для защиты, тогда меняйте каждые 30 минут и надевайте стерильную, а где так возможно? Нигде, если только вы не в операционной, а доставать из сумки изжульканую маску (что у большинства) так и смысл ее ношения? Правильно, чисто для вида
21.07.2021 16:47
- гость -
Офигеть какой ты крутой..... Наверное от девок отбоя нет...
А я вам больше скажу: меня жена больше не возбуждает после 20 лет брака, и я прошу её в спальне маску надевать, чтобы не видеть лица и представляю Клавку Шифер вместо неё. И я надеваю, чтобы она Алика Делона могла вместо меня представить. И так хорошо получаться стало! Так-что маска наше спасение! Рекомендую.
город штрафует народ-а так бы уже всем не надо масок-всем ковид пофик
Может быть, уволят с волчьим билетом
Молоток тётка! В следующий раз заставляй этих.. перчатки надеть и презики....
Правильно кондуктору замечание сделали.
этот кондуктор всегда хамит, я с ней сталкивалась.
А санитарную уборку автобуса не потребовала после каждого рейса? Когда эти дурочки уже примут реальность и угомонятся?
я в трамвае №1 кондуктору мужчине сделала замечание, ответ был таков: "твоё какое дело". В магазинах, в транспорте, редко, когда правильно маска надета у обслуживающего персонала
Ну кондукторов то можно простить, им если в маске, то весь день. Вы бы лучше за собой
следили. Большинство пассажиров это игнорирует.
Вот прилипнут к одному кондуктору теперь заклюют, а сколько таких ещё по городу? В том числе и пассажиров, маску одетую от и до за все время наблюдаю только на медперсонале в поликлинике где часто и дезинфицируют поверхности и хоть как то соблюдают меры предосторожности
Пусть дальше заразу разносит
Сколько еще должно умереть народа, что бы такие клавы соблюдали элементарные правила
запросила комментарий в компании ТК "СолГри", которая обслуживает маршрут № 55. К моменту публикации материала ответ получить не удалось
А Роспотребнадзор может 700 тысяч штрафа запросить
21.07.2021 17:37
- гость -
21.07.2021 16:47
- гость -
Офигеть какой ты крутой..... Наверное от девок отбоя нет...
Если ты девка, вставай в очередь. Если радужный в маске, получишь в глаз.
21.07.2021 20:05
Океана
Правильно кондуктору замечание сделали.
Ты училка к выборам готовься вбросы делать за ПЖиВ, а не рассуждай о материях, тебе недоступных.
Быдло!
Сколько баранов развелось! Маску не одену, вакцинироваться не буду... Ну, и сиди тогда дома! Штрафовать таких нужно рублей по 15-20. Где он деньги будет искать, это уже его проблемы!