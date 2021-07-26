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Собраться на пикник за минуты: где быстро купить всё необходимое в городе и по дороге

, ИА "Амител"
Получите скидку до 2 рублей за литр при покупке кофе и хот-дога на АЗС "Газпромнефть"
Фото: сеть АЗС 'Газпромнефть'

Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

Автозаправочные станции давно перестали быть местом, где можно только залить бензин в бак и точка. Сейчас они совмещают форматы "выручалочки" и отдыха. Здесь можно не только подкачать колёса, протереть стёкла или долить масла, но и самому заправиться вкусным кофе и свежей выпечкой или чем-то посытнее в режиме 24/7.

Это особенно здорово по утрам, когда, чтобы поспать подольше, завтракаешь в пути. После работы, если уж очень хочется реализовать спонтанную идею устроить пикник с друзьями. Или в пути, тогда АЗС и вовсе превращается в островок цивилизации со всем необходимым для путника. Читайте, что можно купить и чем полакомиться на заправках сети "Газпромнефть" в Барнауле – такого кофе и булочек нет нигде.

Антисептики – безопасность в карманном формате и не только

Как бы это банально ни звучало, начинается всё с чистоты. "Чистота – залог здоровья", – говорили нам в детстве. Но до прошлого года влажные салфетки и бутыльки с обеззараживающим средством числились в аутсайдерах. Вроде бы все понимали, что руки перед едой мыть необходимо. Особенно если до этого касался как минимум руля и крышки бензобака. Как максимум – проверял давление в колёсах, лазил под капотом или как-то иначе возился с автомобилем, успевшим собрать пыль и грязь дорог. Но многие игнорировали необходимость тщательно очищать руки. А о том, чтобы регулярно дезинфицировать поверхности в салоне машины, и речи не шло. Раз в месяц на мойке протрут – и хватит.

Всё изменилось. Теперь антисептики везде – в кармане, в сумке, в бардачке, в "корытце" под сиденьем авто. Маленькие форматы всегда с собой, большие стоят в прихожей дома и лежат в машине. Чтобы хватило всем – себе, друзьям и родным, которых подбрасываешь до работы или вместе с которыми едешь на дачу или на природу.

Обработать руки после заправки или перед едой, "помыть" вилки и ложки на пикнике – на АЗС "Газпромнефть" отличный выбор антисептиков всевозможных видов и форматов: спреи, гели, салфетки со специальными компонентами, чтобы не пересушить кожу и замаскировать специфический запах, присущий эффективным средствам такой категории. Например, спрей G-Drive в удобном "карманном формате" 20 мл, антисептик под брендом сети АЗС "Газпромнефть" в экономичной упаковке для всей семьи 250 мл и с экстрактом алоэ 50 мл, а также влажные и антибактериальные салфетки для рук.

Для удобства антисептики всегда находятся в прикассовой зоне. Даже если вы забыли о том, что пора купить новый дезинфектор, при расчёте на кассе нужный товар попадётся на глаза. Также на АЗС сети "Газпромнефть" всегда можно приобрести одноразовые и многоразовые (тканевые) маски и перчатки. Это ваша гигиена и безопасность. Возьмите в дорогу! Вымыли руки? Теперь можно и пообедать!

Свежая выпечка – топливо нужно не только автомобилю

Новосибирцы вообще любят поесть. При этом они очень заняты и едва ли не больше остальных сибиряков проводят времени на работе и в дорожных пробках. Когда день расписан по минутам, перекусить удобнее всего в пути. Да и отправляясь на отдых, купить что-нибудь вкусненькое на ближайшей АЗС по дороге – милое дело.

На заправочных станциях сети "Газпромнефть" можно обнаружить впечатляющий ассортимент свежей, горячей, ароматной и сытной выпечки. Полуфабрикаты замораживают, а после выпекают в печах прямо на АЗС – так выпечка получается пышной, мягкой внутри и с привлекательной хрустящей корочкой. Роликовый гриль используют для приготовления хот-догов.

Для тех, кто понимает, что фастфуд может быть полезным – и от самостоятельно собранного бутерброда с хорошим мясом и сыром, сочными овощами и листьями салата его отличает только то, что тут уже всё сделали за вас, разработаны рецепты питы Гурмэ и фрешбургера.

Круассаны с лососем, с ветчиной и сыром – точно такие едят на завтрак изящные француженки и стройные французы. На АЗС "Газпромнефть" свежая выпечка разлетается за считанные часы. Тогда пекут ещё. Есть привычные сырники и блины, всегда выигрышный выбор – чизбургеры (особенно хороши с беконом и жареным луком), картофель фри и многое другое.

Чтобы точно угодить клиенту, "Газпромнефть" изучает** вкусы автомобилистов и их пассажиров.

Оказалось, что новосибирцы больше всех других сибиряков полюбили френч-дог Чили XXL – в день жители области съедают в среднем 5677 таких хот-догов. Пару недель в подобном темпе – и можно накормить целый стадион "Лужники". Именно в Сибири в 2020 году был поставлен рекорд по покупкам свежих бургеров и хот-догов: за день на одной АЗС в Барнауле приобретено 213 штук.

Формат питания на АЗС 24/7 позволяет подкрепиться в любое время суток: позавтракать, пообедать, поужинать или просто выпить кофе с любимым печеньем.

Хорошее дополнение к выпечке – чашечка кофе, смузи или морс

Стакан кофе – базовый товар, который можно найти сейчас во многих организациях: от специализированных заведений до автоматов, которые установлены повсеместно. Выпить чашечку утром, чтобы проснуться. В течение дня – чтобы взбодриться и прийти в себя в жару или согреться и зарядиться энергией в стужу. Даже вечером кофе может быть уместным – если после работы вы хотите отбросить усталость, встретиться с друзьями и устроить пикник на обочине.

"Часто бываю на этой заправке, она по пути. Каждый раз беру кофе с собой, люблю капучино или латте. Обычно стакан маленький, но если знаю, что дорога предстоит долгая, беру побольше. За кофе плачу обычно бонусами, которые накапливаются на карте. Получается вообще бесплатно", – рассказал один из постоянных клиентов АЗС "Газпромнефть".

В любом Drive Café вы найдёте калейдоскоп кофейных напитков. Будет он уже или шире, из каких позиций будет состоять – зависит от конкретной АЗС.

Всего создано 47 рецептов напитков. Среди них – 23 рецепта кофе black или с добавлением обычного молока и три рецепта горячего шоколада. С апреля в Drive Café появилась новинка – мокко в двух вариантах, с тёмным и белым шоколадом. Мокко на белом шоколаде – аналогов нет. Напиток пришёл на смену моккачино, он крепче и слаще за счёт большего содержания кофе и шоколада.

Полюбившиеся вкусы можно приобрести в минимальном объёме от 30 мл до максимальных 0,45 л.

Разное молоко. Кофе в Drive Café на некоторых АЗС можно сделать на растительном молоке.

Справка: Напитки на растительном молоке в продаже с апреля 2020 года. За это время было реализовано 40,6 тыс. чашек. При существующей альтернативе до 10% посетителей отдают предпочтение напитку на растительном молоке.

Игра со вкусами. Сироп сделает любой кофе мегавкусным. Буквально пару нажатий на дозатор и напиток наполнится новыми вкусовыми оттенками. "Карамель", "Миндаль", "Шоколад" – все сиропы в Drive Café бесплатные и безлимитные, ведь кому-то достаточно пары капель, а кто-то хочет добавки – и за неё не нужно платить.

Кофе из машины. Умные кофемашины на всех АЗС "Газпромнефть" связаны в сеть. Удалённая система мониторинга контролирует процесс варки кофе. Он производится с максимальной точностью. Искусственный интеллект помогает досконально соблюдать рецептуру: любимый мокко в Новосибирске будет точно таким, как в Нижнем Новгороде, Москве или Перми. Визит в Drive Café окажется удачным, где бы вы ни оказались. Оборудование регулярно обновляется – сейчас на АЗС сети "Газпромнефть" по всей России устанавливают новейшие кофемашины, которые работают очень быстро.

Фирменный кофе на своей кухне. Чтобы не расставаться с любимым вкусом, можно купить упаковку кофе с собой. На АЗС "Газпромнефть" продаётся зерновой и молотый кофе Drive Café, 100% арабика разной степени обжарки. Также есть кофе в капсулах.

"Личный бариста". Этот сервис есть на большинстве АЗС "Газпромнефть". Суть такова: на своём смартфоне в мобильном приложении вы собираете личный рецепт идеального кофе. Можно настроить крепость, насыщенность и объём пенки по своему вкусу. Оплатить тоже можно онлайн и тут же получить напиток.

Справка: Услуга оказалась настолько популярной, что в прошлом году по индивидуальным настройкам было приготовлено 121 386 чашек кофе. Это на 75% больше, чем в 2019 г.

Если есть желание побаловать себя не традиционным кофе или чаем, то можно приобрести морс с клюквой или чёрной смородиной. В наличии также популярный напиток – смузи (манго, маракуйя; ежевика, черника, банан; клубника, банан, клюква). Для любителей необычных напитков в ассортименте замороженные северные чаи четырёх видов: яблоко, корица и мёд, апельсин с облепихой, клубника с ройбушем и липой, клюква с бадьяном и апельсином. Прессованные фрукты и ягоды достаточно залить кипятком на 30 секунд и ароматный напиток готов!

Покупайте кофе и хот-дог, чтобы сэкономить на топливе

До конца сентября перекус на АЗС "Газпромнефть" принесёт выгоду при заправке. Условия* просты: если заправиться горючим от 30 литров и купить стакан кофе, то это даст скидку в 1 рубль с литра топлива. А если приобрести ещё и хот-дог, то скидка будет 2 рубля с литра.

*Сроки действия акции – с 1.07.2021 по 30.09.2021 г. В акции принимают участие все виды топлива, кроме компримированного природного газа. Базовые бонусы по программе лояльности "Нам по пути" за покупку акционных товаров начисляются в обычном порядке. Скидка по данной акции не суммируется с прямыми скидками по другим рекламным акциям, проводимым на АЗС сети "Газпромнефть". С подробной информацией об акции, перечне акционных напитков и хот-догов можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru по ссылке, в мобильном приложении АЗС "Газпромнефть", по телефону единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС "Газпромнефть", участвующих в акции. 
**Статистические данные за 2020 год.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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