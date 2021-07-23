Водолазы нашли тела мужчины и ребёнка, утонувших в реке на Алтае

Водолазы 22 июля нашли тела двоих человек, которые перевернулись в лодке на реке Лебедь в Турочакском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

"В 5 часов утра водолазы Бердского ПСО приступили к поискам и вскоре обнаружили обоих утонувших, – уточнили в ведомстве. – Их тела переданы правоохранительным органам".

Напомним, 35-летний мужчина и 12-летний мальчик пропали после опрокидывания лодки 20 июля. Спасатели безрезультатно проверили 3 км береговой линии и 1,5 км акватории, после чего обратились за помощью к водолазам.