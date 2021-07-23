Шукшинскую "Аллею славы" открыли в Барнауле

Фото: amic.ru

22 июля, в канун дня рождения Василия Шукшина, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая состоялось открытие аллеи победителей Шукшинского кинофестиваля. Она представляет собой арт-композицию из трёх объектов. Один из них – это "кинолента", сделанная из каменных плит, на которые нанесена гравировка с указанием имён режиссёров и названий фильмов, становившихся победителями Шукшинского кинофестиваля с момента его учреждения с 1999 по 2020 год.

Также здесь размещена информационная доска, рассказывающая, чему посвящена аллея. И до конца этого года композицию дополнит панно с художественной мозаикой на шукшинскую тему, выполненное мастерами Колыванского камнерезного завода.

"Замечательно, что музей решил увековечить победителей Шукшинского кинофестиваля, поскольку уходит время, люди, которые работали с Шукшиным. Теперь любой желающий, находясь на усадьбе музея, может посмотреть, вспомнить, а при необходимости пересмотреть фильмы – победители фестиваля и легко составить представление о духе и традициях Шукшинского кинофестиваля с его неизменным девизом "Нравственность есть правда", – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Данный проект реализован на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Напомним, что в этом году из-за сложной эпидобстановки Шукшинские дни на Алтае, традиционно проходящие в июле, перенесли на осень. Предварительно, фестиваль пройдёт с 28 сентября по 2 октября. Мероприятия начнутся в день рождения Алтайского края и закончатся в день памяти Василия Шукшина. Но при этом отмечается, что даты не окончательные и к осени их могут передвинуть.