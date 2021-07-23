Такой день. Изменение герба Барнаула и введение обязательной вакцинации

У Барнаула изменится герб. С него уберут изображение коня. Соответствующее решение приняли на совещании в мэрии. Власти объяснили, что конь на гербе появился ещё в 1846 году, когда город относился к Томской губернии. Именно на принадлежность к ней и указывало животное. Теперь мэрия хочет "выполнить рисунки герба на художественном уровне, достойном столицы Алтайского края".

Министерство финансов отчиталось о доходах районов и городов Алтайского края на 1 июля 2021 года. Ожидаемо наивысшие показатели у крупнейших алтайских городов: Барнаула (8,6 млрд рублей), Бийска (1,9 млрд) и Рубцовска (1,3 млрд). Следом идут Новоалтайск (870 млн) и Заринск (508 млн).

Главный санитарный врач региона Ирина Пащенко подписала документ о введении обязательной вакцинации в отдельных сферах. Согласно документу, на каждом таком предприятии должно быть привито не меньше 60% сотрудников. Компаниям-нарушителям грозят крупные штрафы, отказникам – отстранение от работы.

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости. По прогнозу синоптиков, высокая пожароопасность продлится с 24 по 27 июля. Наиболее высокая угроза существует в Тогульском районе. Там фиксируют чрезвычайную пожароопасность.

Девушку насмерть сбили в Барнауле. ДТП произошло 23 июля в 15:35 на улице Малахова неподалёку от здания № 75. По данным правоохранителей, 30-летняя автолюбительница совершила наезд на девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

За пять месяцев 2021 года зарплата жителей Алтайского края выросла на 8,4%. Теперь её номинальный размер составляет 30 679 рублей. Положительная динамика отмечена в большинстве видов экономической деятельности.

32-летний водитель Lexus LS600 пострадал в аварии на улице Малахова в районе дома № 81в. По предварительной информации правоохранителей, мужчина превысил скорость, в результате чего потерял контроль над автомобилем и протаранил металлическое ограждение. По инерции иномарка также протаранила две опоры ЛЭП и две стойки дорожных знаков.